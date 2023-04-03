«العويس الثقافية» تستضيف محاضرة وحفل توقيع كتاب لعبدالغفار حسين الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية محاضرة بعنوان «حكايات وذكريات عن النخيل» لعبدالغفار حسين، يليها حفل توقيع كتاب «عمتنا النخلة»، وذلك في 5 أبريل الجاري بتمام الساعة التاسعة مساءً في قاعة المحاضرات في مقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

يعد الأديب والمؤرخ والكاتب عبدالغفار حسين واحداً من ألمع رجال الإمارات الذين وهبوا جلّ حياتهم للبحث والكتابة التاريخية والأدبية والاجتماعية، وتفرغوا لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات المعرفية ورئاسة عدد من الجمعيات والاتحادات ذات الصلة، وذلك من بعد سنوات طويلة أمضاها في خدمة وطنه كموظف حكومي، وهو إلى جانب ذلك أول ناقد أدبي في الإمارات، وأول كاتب تراجم منظم، وأول كاتب مراجع للكتب، كما أنه عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

ولد عبدالغفار حسين في دبي عام 1936، وأصدر مجموعة من المؤلفات المهمة في الشعر والتاريخ والتراجم منها: «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»، «البردة المباركة ونهجها»، «الجائزة والشعر»، «هموم وطنية»، «تريم عمران ــ لمحات من حياته»، و«أنغام من الوجدان»، وغيرها الكثير.

ويعتبر كتابه «عمتنا النخلة» من الكتب المتميزة التي تحتفي بالنخيل اجتماعياً باعتبار النخلة قيمة وجدانية في ضمير أبناء الإمارات، فضلاً عن بعدها الاقتصادي والعلمي وما يرتبط بها من نتاج مهني دخل التاريخ، حيث كانت النخلة مصدر الرزق والخير.

ويطوف الكتاب على الأشعار التي قيلت في النخل ومفردات من علم النخل ثم مدخل إلى زراعة النخيل في الإمارات والتمر في الإمارات وعُمان، والنخل في عيون الشعراء.. إلخ.