ميره المنصوري توقع غداًَ «البوابات الكونية»

المصدر: الشارقة - البيان

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توقع الكاتبة والروائية الإماراتية ميره المنصوري، رواية «البوابات الكونية»، الصادرة حديثاً عن دار التفرد، يوم غد في السادسة مساء، ضمن «معرض الشارقة للكتاب». وهي رواية تنضوي في إطار الخيال العلمي، وتعتبر امتداداً لمشروع كتابي في مجال الخيال العلمي والمستقبليات، وتضيء على المستقبل بتقنياته الصناعية والحضارية وثورته الاتصالية، كواقع تعيشه البشرية الآن، كما أنها نقلت القارئ بمهارة نحو استشراف عقود أو قرون قادمة، وتتضح هذه الحبكة والجدية في رواية البوابات الكونية، عندما تتحدث المؤلفة عن الماضي، وتستحضر الحاضر الذي نعيشه الآن، كونه بمثابة زمن قد انتهى.

وأوضحت شيماء المرزوقي، المدير العام لدار التفرد، والتي تولت نشر هذا المنجز الروائي، بأن «البوابات الكونية»، عمل روائي متنوع ضم بين جنباته الخيال والرعب، والابتسامة، وحالة الوعي الإنساني بعناصرها ومعادلاتها التي توضح الحالة الإنسانية عندما تتلبسها المشاعر والأحاسيس والقيم الجديدة.

وقالت المرزوقي، إن الرواية كتبت بعقل يستحضر المستقبل، ويتخطى الحدود المعروفة للمنطق، ويسبر أغوار النفس البشرية.