«مشاهير من الصعيد».. كنوز حكايات

المصدر: (القاهرة - البيان)

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يتناول كتاب «مشاهير من الصعيد في القرن العشرين»، للكاتب هاشم علي، حكايات لعدد من مشاهير محافظات الصعيد الذين حققوا إنجازات تاريخية في كل المجالات سواء في الفنون أم الآداب أم العلوم الاجتماعية، أم غيرها من المجالات المختلفة.

يرصد الكتاب بين طياته العديد من الأسماء أيضاً من بينهم قراء القرآن الكريم، كما يحوي كنوزاً من الحكايات النادرة التي لم يسمع بها كثير من الناس، ويتضمن تحليلاً نفسياً لطبيعة العصر المضطرب بالصراعات المريرة، والحروب التي دارت رحاها في القرن العشرين.

ويتحدث الكتاب عن عباقرة مصر وأعلامها، مثل المنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، ومصطفى عبد الرازق، وعبد الرحمن تاج، ومحمد سيد طنطاوي، وأحمد الطيِّب، والمنفلوطي، والشيخ علي يوسف، وطه حسين، والعقاد، وعبد التواب يوسف، ووديع فلسطين، ومحمد عبد المطلب، وحافظ إبراهيم، وخالد الجرنوسي، ومحمود حسن إسماعيل، وهدى شعراوي، ونعمات فؤاد وغيرهم من أعلام القرن العشرين ممن تركوا بصمات بارزة في عالم الإبداع بمختلف صنوفه ومجالاته.