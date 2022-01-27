« العالمية للرواية العربية» 2022 تعلن القائمة الطويلة ولجنة التحكيم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها لعام 2022، التي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية، صدرت في مطلع يوليو 2020، حتى آخر يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين 122 رواية تقدمت للجائزة.

تشتمل القائمة الطويلة للجائزة، التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتحظى بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن، على كتّاب من 9 بلدان، تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاماً، وتعالج الروايات قضايا متنوعة، وتؤكد تنوع المجتمعات العربية الاجتماعي والعرقي والديني. وتتمثل روايات القائمة الطويلة بالجائزة بـ : رواية «البحث عن عازار» للسوري نزار أغري ورواية «ماكيت القاهرة» للمصري طارق إمام، و«زنقة الطليان» للجزائري بومدين بلكبير، و«همس العقرب» للمصري محمد توفيق، و«رامبو الحبشي» للإرتيري حجي جابر، و«دلشاد» للعُمانية بشرى خلفان، و«الهنغاري» للجزائري رشدي رضوان، و«أين اسمي» للسورية ديمة الشكر، و«خادمات المقام» للكويتية منى الشمري، و«المئذنة البيضاء» للسوري يعرب العيسى، و«حكاية فرح» للمصري عز الدين شكري، و«أم ميمي» للمصري بلال فضل، و«يوميات روز» للإماراتية ريم الكمالي، و«الخط الأبيض من الليل» للكويتي خالد النصرالله، و«خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبيي محمد النعّاس، و«أسير البرتغاليين» للمغربي محسن الوكيلي.

لجنة التحكيم

جرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم، مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الناقد والروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015، عن روايته «الطلياني»، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريحانوفا، أستاذة الأدب العربي بجامعة صوفيا، بلغاريا، وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.

وقال شكري المبخوت، رئيس لجنة التحكيم: «تميّزت الروايات التي رشّحتها دور النشر العربيّة في هذه الدورة، بوفرة الأعمال الجيّدة، جودة تؤكّد، مرّة أخرى، ما تشهده الرواية العربيّة من انتعاش وتطوّر».

من جانبه، قال ياسر سليمان رئيس مجلس الأمناء: «تتنوّع موضوعات روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة، معبرة عن انغماس الرواية العربية المعاصرة في بيئتها من وجهة نظر نقدية».