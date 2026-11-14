«الصحفيين الإماراتية» تناقش الرؤية القيادية في كتاب «الرسائل» لمحمد بن راشد

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية الجلسة الثانية من مبادرة «مجلس الرواد» الشهرية تحت عنوان «قراءة في كتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد»، وذلك في مقرها بدبي، بحضور سعادة فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية والإعلاميين. وأدارت الحوار الأستاذة صفية الشحي، مديرة إدارة التميز في الاتصال المؤسسي بهيئة المعرفة.

وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من الحضور من خلال نقاشات ثرية حول مجموعة من المقتطفات والأفكار التي استعرضتها فضيلة المعيني وصفية الشحي من كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يجسد خلاصة نحو ستة عقود من التجربة القيادية والإدارية الرائدة. وتناولت النقاشات مواقف إنسانية وقيادية تعكس روح الأب والقائد والمعلم في شخصية سموه، وحرصه الدائم على تقديم الأفضل لدبي والإمارات والعالم العربي، إلى جانب شغفه بالفروسية والمعرفة، وإيمانه بأهمية مواصلة الإنجاز وصناعة المستقبل.

استعرض المشاركون المكانة التي رسختها دبي باعتبارها وجهة عالمية للمبادرات الكبرى والمؤتمرات الدولية والمشروعات الإنسانية، مستلهمين من الكتاب ملامح الرؤية القيادية التي أسهمت في تحقيق هذه المكانة. وفي مستهل الحوار، استذكرت صفية الشحي موقفاً يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة نهضة دبي، حين سألته إحدى الصحفيات عن نسبة ما حققته الإمارة من تفوق وإنجاز، فأجاب سموه بثقة: «10%». وبعد عشر سنوات، وعندما تكرر السؤال من الصحفية نفسها، جاءت إجابته: «7%»، في إشارة إلى أن ما تحقق، على أهميته، لا يزال جزءاً من طموح لا يعرف الحدود، وأن التميز مسيرة متواصلة لا سقف لها، في ظل قناعة راسخة بأن المركز الأول هو الهدف الدائم.

محاور فكرية وقيم إدارية في مدرسة القيادة

خلصت الجلسة إلى استعراض مجموعة من المحاور الفكرية والقيم القيادية التي يتضمنها الكتاب، ومن أبرزها:

• توثيق الأثر لا الأعمار: يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الأعمار تطوى لكن الأفكار تكبر وتبقى، وأن قيمة الإنسان تقاس بما يتركه من أثر وإنجازات تسهم في تمهيد الطريق للأجيال التي تحمل الراية من بعده».

• فلسفة المناصب.. طالب المكانة وحامل الأمانة: يقدم الكتاب رؤية عميقة للفرق بين من يسعى إلى المكانة وامتيازات المنصب وصلاحياته، ومن ينظر إليه باعتباره أمانة ومسؤولية ورسالة لخدمة الناس وتحقيق تطلعاتهم، مؤكداً أن المناصب اختبار حقيقي للضمائر وليست مجرد وجاهة اجتماعية.

• الإدارة بروح الميدان: يشدد الكتاب على أهمية الابتعاد عن التنظير المجرد، والنزول إلى الميدان، وسرعة اتخاذ القرار، وترسيخ ثقافة التميز والمركز الأول، انطلاقاً من أن الحكومات وُجدت لخدمة الناس وتحسين جودة حياتهم وإسعادهم.

• بناء الإنسان والرهان على الأجيال: يرتكز الفكر القيادي لسموه على أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، والاستثمار في العقول والقدرات، وتوفير البيئات الحاضنة للإبداع والمعرفة، إلى جانب ترسيخ القيم الأصيلة لدى الشباب والأسر، وتعزيز النزاهة والصدق وحسن اختيار القدوة.

• صناعة الأمل وتحويل التحديات إلى فرص: تحمل الرسائل رؤية إيجابية تؤكد قدرة الدول الناجحة على صناعة ظروف تقدمها، وتحويل التحديات، مهما بلغت صعوبتها، إلى حوافز لمواصلة مسيرة التميز والإنجاز.

رسائل خاصة إلى الإعلام

توقفت الجلسة عند الرسائل التي وجهها الكتاب إلى قطاع الإعلام، حيث يؤكد سموه أن الإعلام من أخطر أدوات التأثير، لما يؤديه من دور في تشكيل الوعي وصناعة الرأي العام، وأن الإعلامي الحقيقي هو من يدرك حجم المسؤولية المترتبة على الكلمة وتأثيرها في المجتمع. وأكدت المناقشات أن الكلمة يمكن أن تبني الجسور وتنشر الأمل والتفاؤل، كما يمكن أن تهدم وتعمق الجراح، الأمر الذي يضع على عاتق الإعلاميين مسؤولية أخلاقية ومهنية في الارتقاء بالوعي المجتمعي، وتعزيز الثقة والتماسك، والابتعاد عن السطحية وإثارة الفتن والانقسامات.

وفاء لزايد الخير

استحضرت الجلسة إرث المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إليه: «رسالتي لك يا أبي زايد: لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، وهي عبارة تختزل عمق الوفاء لقيم المؤسس ونهجه، وتؤكد استمرار إرثه في مسيرة الوطن، وترسيخ مبادئ حب الإمارات والإنسان والرحمة والعدالة في وجدان الأجيال.

امتداد معرفي لمسيرة الفكر القيادي والإداري

يأتي كتاب «الرسائل» امتداداً طبيعياً ومحطة إضافية في مسيرة المؤلفات الفكرية والقيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي وثقت محطات النهضة والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعد مرجعاً إدارياً وقيادياً متكاملاً. ومن أبرز الكتب التي أصدرها سموه وصبّت في ذات السياق الوطني والريادي:

يُعدّ ديوان «زايد» وثيقة شعرية تخلّد سيرة المغفور له الشيخ زايد وإنجازات الوطن.

يقدم كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية» رؤى إدارية مبتكرة لتعزيز سعادة الإنسان وتمكينه.

يضم كتاب «ابتهالات» ابتهالات روحية تعكس بصدق روح سموه الإنسانية المفعمة بالإيمان والتواضع.

يجمع كتاب «ومضات من حكمة» جواهر قيّمة من الأقوال في الإبداع والتميز والقيادة الناجحة.

يشرح كتاب «ومضات من فكر» فنون القيادة وأولويات التنمية كالتمكين والتعليم والتوطين.

يوثق كتاب «روح الاتحاد» محطات تاريخية ملهمة من مسيرة الاتحاد ودعوة الشباب للبناء.

يحتفي ديوان «أربعون قصيدة من الصحراء» بأمجاد الوطن وحب الأرض بلغة شعرية جزلة.

يشكل كتاب «رؤيتي» مرجعاً إدارياً وتنموياً فريداً في قهر المستحيل وتحويل الأحلام لواقع.