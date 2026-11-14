مترجمون إماراتيون يدعون إلى توسيع حضور الأدب المحلي عالمياً





دعا مترجمون وكتّاب إماراتيون إلى تعزيز حضور المترجم الإماراتي في صناعة النشر وتوسيع فرص ترجمة أعمال الأدباء المحليين إلى اللغات الأخرى مؤكدين أن تطوير قطاع الترجمة يتطلب اهتماماً أكبر بالمترجمين من جانب دور النشر إلى جانب إتقان اللغة العربية وفهم الخصائص الأدبية والثقافية للنصوص المنقولة بما يضمن تقديم ترجمات تحافظ على المعنى والأسلوب وتراعي طبيعة الجمهور المستهدف.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «المترجم الإماراتي: ما الذي يعيق المترجم الإماراتي من الظهور وكيف يمكن دعمه" عُقدت مساء أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة الدكتورة لطيفة الحاج والشاعر أحمد بالحمر والروائي أحمد الأميري وإسراء عبدالله الملا.

وناقش المشاركون تجاربهم في ترجمة الشعر والرواية والقصة والتحديات التي تواجه المترجم في نقل المعاني والأساليب بين اللغات وأثر إتقان اللغة الأم في جودة العمل المترجم فضلاً عن دور دُور النشر في إتاحة الفرص للمترجمين الإماراتيين وتعريف القراء في الخارج بالإنتاج الأدبي المحلي.

وتناول الشاعر والمترجم أحمد بالحمر التحديات التي تفرضها طبيعة النص على خيارات المترجم موضحاً أن ترجمة الشعر تختلف عن ترجمة النصوص القانونية والأكاديمية فبينما تتطلب الأخيرة دقة كبيرة في نقل المصطلحات والتراكيب وصولاً إلى علامات الترقيم تتيح النصوص الشعرية مساحة أوسع للاجتهاد في نقل المعاني والإيقاع والصور الأدبية مشيرا إلى أن الشعر الكلاسيكي يتضمن أحياناً معاني غير مباشرة وهو ما يتطلب من المترجم قراءة متأنية للنص وفهماً لسياقه حتى يتمكن من تقديم صياغة عربية تحافظ على روحه دون التقيد الحرفي بالمفردات.

و تحدث عن تجربته مع الشاعر الأمريكي ويليام كارلوس ويليامز مشيراً إلى أن غزارة إنتاجه الشعري أتاحت له اختيار القصائد التي يرغب في ترجمتها وقال إنه يستبعد أحياناً بعض النصوص من مختاراته إذا تعذر عليه الوصول إلى معناها بعد محاولات متكررة حرصاً على تقديم ترجمة تستند إلى فهم واضح للعمل الأصلي.

من جانبها استعرضت الدكتورة لطيفة الحاج رئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحة للنشر والتوزيع تجربتها في ترجمة أعمال الكاتب الأمريكي جون شتاينبك موضحة أن اهتمامها بترجمة أعماله بدأ عندما عادت إلى النص الإنجليزي الأصلي لإحدى رواياته واكتشفت أنه أطول بكثير من النسخة العربية التي سبق أن قرأتها.

وأضافت أن تعرّفها بصورة أعمق إلى أسلوب شتاينبك شجعها على مواصلة ترجمة أعماله حتى بلغ رصيدها أربع روايات ومجموعة قصصية مشيرة إلى أن العمل في الترجمة يستغرق وقتاً وجهداً يحدّان أحياناً من قدرتها على التفرغ لمشروعاتها الكتابية الخاصة.

ونوهت إلى اهتمام دار بوملحة للنشر والتوزيع بالحصول على حقوق ترجمة الأعمال الأدبية إلى جانب العمل على نقل إصدارات لكتّاب إماراتيين إلى لغات أخرى بما يتيح التعريف بإنتاجهم الأدبي لدى جمهور أوسع من القراء.

وأكد الروائي والمترجم أحمد الأميري أن التمكن من اللغة الأم لا يقل أهمية عن إتقان اللغة التي يُنقل عنها النص مشيراً إلى أن إدراك الفروق الدقيقة بين اللغتين يساعد المترجم على نقل المعنى بعمقه سواء كان العمل رواية أو مجموعة قصصية.

وتحدث عن انتقاله إلى الترجمة بعد صدور سبعة أعمال أدبية له لدى دور نشر مختلفة موضحاً أن تجربته الأولى كانت مع رواية "ملح البحر" التي نقلها من الفرنسية إلى العربية وأن ارتباطه بأحداث الرواية وشخصياتها ساعده على إعادة تقديمها بالعربية الفصحى مع المحافظة على عمق التجربة الأدبية.

وأضاف أنه توقع في البداية أن يكتفي بترجمة عمل واحد غير أن التجربة شجعته على مواصلة العمل فترجم مجموعة قصصية لم تصدر بعد ورأى أن دور النشر المحلية تولي اهتماماً أكبر باستقطاب الكتّاب الذين يؤلفون بالعربية مقارنة بالفرص التي تتيحها للمترجمين وهو ما يستدعي تعزيز الاهتمام بهذه الفئة من العاملين في صناعة الكتاب.

وتناولت إسراء عبدالله الملا مديرة المدرسة الدولية للحكاية التابعة لمعهد الشارقة للتراث أهمية مراعاة الفئة العمرية والخلفية الثقافية للجمهور عند اختيار الأعمال المترجمة مستعرضة تجربتها مع الحكايات الشعبية والكلاسيكيات الأدبية العالمية.

وأوضحت أن اهتمامها بالأدب العالمي بدأ مبكرا من خلال قراءة الأعمال الكلاسيكية باللغة الإنجليزية وهو ما قادها لاحقاً إلى ترجمة أعمال لعدد من الأدباء من بينهم هانس كريستيان أندرسون وتشارلز ديكنز وأوسكار وايلد بعد نقاش مع الناشر حول تقديم مختارات من الأدب العالمي عبر دار نشر إماراتية.

وأشارت إلى أنها أعادت قراءة نحو 300 قصة للكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسون وعملت على تصنيفها وفقاً لمدى ملاءمتها للأطفال واليافعين والكبار واستبعدت بعض القصص التي رأت أن مضامينها الدينية أو الاجتماعية لا تتناسب مع الجمهور المستهدف.

وأبرزت مداخلات المشاركين أهمية التعامل مع الترجمة بوصفها جزءاً أساسياً من صناعة النشر إذ تتطلب مهارات لغوية وأدبية ومعرفة بالسياقات الثقافية وتعاوناً مع الناشرين في اختيار الأعمال والحصول على حقوقها وتحديد جمهورها.

وأعادت الجلسة طرح مسألة حضور المترجم الإماراتي في سوق النشر والحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة له بالتوازي مع الاهتمام بترجمة الإنتاج الأدبي الإماراتي إلى لغات أخرى بما يعزز وصول أعمال الكتّاب المحليين إلى القراء خارج العالم العربي.