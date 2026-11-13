حمدان المهيري يوقّع «خارج عن المألوف»

وقّع رائد الأعمال الشاب حمدان بن تركي المهيري كتابه الأول «خارج عن المألوف»، على هامش أعمال الدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويتطرق الكتاب برؤية نقدية إلى الأمثال والمقولات الشعبية المتوارثة، وكيف يمكن أن تتغير طريقة فهمها مع تطور المجتمع وأنماط الحياة، وذلك دون أن يستهدف هدم الماضي أو الانتقاص من تجارب أسلافنا، بل إلى تأمل الظروف التي نشأت فيها بعض الأقوال، وإعادة النظر في مدى ارتباط معانيها بواقع الحياة اليوم. وينطلق الكتاب من فكرة أن احترام الموروث لا يتعارض مع التفكير فيه وقراءته من زوايا مختلفة.

يسلط الكتاب الضوء على اختلاف وجهات النظر بين الأجيال، ويفتح مساحة للحوار والتفاهم حول الأفكار التي اعتاد المجتمع تداولها. ويشجع القراء على تكوين آرائهم الخاصة، والتعامل مع المقولات المألوفة بفضول وانفتاح، بدلاً من ترديدها دون التوقف عند معانيها.

ويحرص المهيري على تأكيد أن مؤلفه الأول يدين بكل الاحترام للآباء والأجداد، ويقدر الظروف التي نشأت فيها المقولات الأمثال الشعبية، لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى عدم التعامل معها باعتبارها مسلّمات لا تقبل المراجعة.