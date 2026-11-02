سفير بيرو: المشاركة الأولى في مؤتمر الشارقة للناشرين للتعريف بإرثنا الأدبي





أكد سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية بيرو لدى دولة الإمارات، أن المشاركة الأولى لبلاده في فعاليات "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين"، إلى جانب مشاركتها في "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، تتيح فرصة قيمة للتعريف بالإرث الأدبي الغني لجمهورية بيرو وتعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سعادته، خلال لقائه سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، على هامش زيارته "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين"، عن سعادة بلاده بالمشاركة هذا العام بجناح خاص وممثلين عن قطاع النشر، آملا أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الحضور البيروفي وتوسيع نطاقه خلال الدورات المقبلة من هذا المعرض المرموق.

وتفقد سعادة السفير خلال زيارته عددا من ناشري جمهورية بيرو المشاركين في المؤتمر، واطلع على ما يوفره من فرص للتواصل المهني وتبادل الخبرات بين العاملين في صناعة الكتاب.

وتشهد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بمشاركة 1433 ناشرا من 126 دولة، أول مشاركة لجمهورية بيرو في المؤتمر، فيما تستعد أيضا للمشاركة في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في 4 نوفمبر الجاري.

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، اعتزاز الهيئة بمشاركة جمهورية بيرو في مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وما تتيحه هذه المشاركة من فرص لتعزيز التعاون الثقافي وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.

وأوضح أن العمل متواصل في الشارقة انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتوسيع العلاقات الثقافية مع مختلف دول العالم وترسيخ مكانة الإمارة ملتقى للثقافات ووجهة عالمية للكتاب وصناعة النشر.