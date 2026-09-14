تحت رعاية رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يفتتح الدورة 35 من "أبوظبي الدولي للكتاب"





تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأ العالم".

وتفقد سموه عدداً من أجنحة المعرض، أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إضافة إلى جناح ضيف الشرف لهذه العام "ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا"، وجناح مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة، حيث اطلع سموّه على كتاب "الإمارات في الصورة: عكاسون"، الذي يُعد من أحدث إصدارات المركز وهو من تأليف سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، كما اطلع سموّه على عدد من منشورات المركز الإلكترونية والصوتية وأبرز مشاريعه الرقمية.

وزار سموّه الجناح المخصص للشخصية الأولى ضمن مبادرة "أعلام الإمارات" معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجناح شركة منصة للتوزيع، إضافة إلى الجناح الوطني الصيني.

واطلع سموّه خلال جولته في أروقة المعرض على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة، وزار أجنحته، واستمع إلى عرض حول البرامج والفعاليات التي تقدمها الدورة الجديدة، وما تتضمنه من مبادرات تستهدف القراء والناشرين والمبدعين والأطفال والناشئة، إلى جانب البرامج المهنية والثقافية والتعليمية التي تعكس التطور الذي شهده المعرض على مدار 35 دورة، وتعرف على أبرز تطلعات الناشرين والمشاركين الذين التقى بهم.

وتحظى الدورة الحالية بأهمية استثنائية في مسيرة المعرض؛ فهي محطة جديدة تشهد على 35 دورة من التطوّر، صار خلالها المعرض منصةً عالمية متكاملة للثقافة والمعرفة والحوار، بما يعكس طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للثقافة والإبداع والمعرفة، ويؤكد دور الثقافة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وبناء جسور التواصل بين المجتمعات.

ويأتي تنظيم الدورة في "عام الأسرة" في دولة الإمارات، تعزيزاً لدور الثقافة والقراءة في بناء الإنسان، وترسيخ التماسك المجتمعي؛ إذ يمنح الأسرة والأطفال والناشئة مساحات واسعة للتعلّم والتفاعل والاستكشاف. وتستضيف الدورة الحالية 1,200 عارض من 95 دولة، ويشارك في برامجها المتنوعة نخبة من الأدباء، والمفكرين، والأكاديميين، والناشرين، والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، يقدّمون نحو 1,500 فعالية ثقافية، ومعرفية، وفنية وتعليمية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يجسد معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤية أبوظبي الثقافية طويلة الأمد، والالتزام الراسخ بجمع والثقافات والأفكار المتنوعة تحت مظلة واحدة. وعلى مدى 35 دورة، أكد المعرض الحضور الفاعل للقراءة والمعرفة جسراً للحوار والتفاهم بين الثقافات، مع مواصلته التطور والتفاعل مع أجيال جديدة من الزوار. ومن خلال حضور الكتّاب والمفكرين والناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، يسهم المعرض كذلك في تعزيز الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرفة في أبوظبي ويدعم طموح الإمارة في أن تكون وجهة عالمية تجمع بين أصالة إرثها الثقافي والابتكار والإبداع والتجارب الملهمة. ونؤكد التزامنا المستمر بصون اللغة العربية، وتمكين المواهب والمبدعين، وابتكار أساليب جديدة لدعم القراءة وترسيخ المعرفة".

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب مسيرته في دعم الثقافة العربية، وتعزيز حضور اللغة العربية، مرسّخاً مكانته واحداً من أرفع الأحداث الثقافية في المنطقة والعالم. وأكد دوره البارز في تطوير المزيد من البرامج، وتعزيز المحتوى الملهم في كل دورة، بما يواكب أدوات العصر، ويجعل القراءة والثقافة في متناول الأجيال الجديدة عبر إتاحتها بصيغ رقمية عصرية تُسهل الوصول إليها، وتدعم حضورها المحوري، بوصفها ركيزة أساسية للتنمية".

وأكّد ابن تميم أن مركز أبوظبي للغة العربية يحتفي في هذه الدورة بالدور المحوري لدولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي التي صارت مركزاً عالمياً لصناعة النشر، والصناعات الإبداعية، وصاحبة ريادة ومسيرة ملهمة في تعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الدولية، وترسيخ دور الثقافة في إثراء الحوار الحضاري، والتلاقي بين الشعوب. وقال "إن الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بما تتضمنه من ثراء برامج وأنشطة، وتعدد محاور النقاش، وحضور يمثل انفتاح ثقافات العالم كافة؛ تعكس المكانة الحضارية لدولة الإمارات، ورؤية القيادة الحكيمة في تكريس قيم التسامح، والتعايش، والحوار بين الشعوب".

ويترجم مركز أبوظبي للغة العربية، في دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب توجهه نحو فتح آفاق جديدة أمام القراءة والمعرفة، وتحويل الكتاب إلى مساحة للحوار والتفاعل مع الثقافات والتجارب الإنسانية المختلفة؛ إذ تحل ثقافة البلقان بالشراكة والتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا، ضيفَ شرف على الحدث، ما يتيح مساحة للحوار والتفاعل بين المبدعين الإماراتيين والعرب ونظرائهم من دول البلقان، ويجسّد البعد الدولي للمعرض ودوره في بناء جسور التواصل الثقافي.

ويحتفي المعرض هذا العام بالعلّامة الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية للدورة، تقديراً لإسهاماته الرائدة في خدمة اللغة العربية وتأسيس علومها، كما اختار كتاب "دون كيخوته" للكاتب الإسباني ميغيل دي سرفانتس "كتاب العالم"، ما يمثل احتفاء بعمل أدبي عابر للثقافات.

ويكرّم مركز أبوظبي للغة العربية، خلال دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب للعام 2026، ضمن احتفاء بمرور عقدين على انطلاق مسيرتها.

واستكمالاً لجهوده في إثراء معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمبادرات ثقافية ملهمة للمجتمع والأسرة، استحدث مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة "أعلام الإمارات" السنوية التي تنطلق خلال دورة هذا العام، وتسلط الضوء على شخصيات إماراتية أثرت مسيرة دولة الإمارات والمنطقة، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى نماذج وطنية ملهمة، وربط القراءة بمعرفة التاريخ والتراث والمنجز الحضاري للدولة.

كما يستحدث مركز أبوظبي للغة العربية تقليداً جديداً في هذه الدورة وهو حفل الافتتاح الفني، الذي يستعرض رحلة معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ انطلاقته في عام 1981 وحتى 2026، ويتضمن برنامجاً وطنياً يحتفي بحب الإمارات من خلال اللحن، والأغنية الإماراتية، يتبعه عرض مسرحي بعنوان "مجاز الخليل: أسطورة الحب والبقاء" من إرث الخليل بن أحمد الفراهيدي، يوظّف مفهوم "الميزان"، لتقديم رؤية إنسانية معاصرة تُبرز قوة الكلمة وقيم الحب والتسامح.

وتقدم برامج المعرض تجربة ثقافية متكاملة للزوار، تجمع بين الأدب والفكر والفنون والترجمة واللغة العربية والتعليم والصناعات الإبداعية، إلى جانب مساحات مخصصة للطفل والناشئة، وفعاليات تستشرف مستقبل الكتاب والنشر في ظل التحولات التقنية المتسارعة. كما ينظّم لقاءات وبرامج مهنية تجمع المترجمين والناشرين والمؤلفين، وتناقش مستقبل حركة الترجمة وتحدياتها في ظل التحولات التي يشهدها قطاع النشر، يدعم حضور الكتاب العربي عالمياً، ويتيح للقراء الاطلاع على تجارب أدبية وفكرية متنوعة، ومناقشة حماية الأفكار وحقوق الملكية الفكرية، ومواجهة القرصنة في العصر الرقمي، وغيرها من الموضوعات.

ويولي المعرض الأطفال واليافعين اهتماماً خاصاً من خلال برنامج تعليمي وثقافي متكامل يجمع بين المعرفة والترفيه والتفاعل، من خلال تنظيم العديد من الورش والأنشطة والتجارب، التي تسهم في بناء علاقة مبكرة ومستدامة مع الكتاب واللغة العربية، وتعزز مهاراتهم الإبداعية.

ويسعى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، من خلال توجهاته وبرامجه إلى تأكيد التزامه بتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم القراءة والكتاب، وتمكين المبدعين والناشرين، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يواكب التحولات العالمية في صناعة النشر، ويعزز إسهام الثقافة في بناء اقتصاد المعرفة، ويدعم رؤية أبوظبي في تحقيق نمو مستدام لقطاع الثقافة وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأصالة والابتكار والإبداع والتجارب الثقافية المتميزة، ويكرس حضور أبوظبي منصةً للحوار بين الثقافات والشعوب.