

افتتح متحف العين معرضه المؤقت الجديد «الأفلاج: شرايين الحياة في الواحات»، الذي يستمر حتى يونيو 2027، ويستكشف نظام الري الرائد، الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام، والذي حوّل الصحراء إلى واحة مزدهرة، وأتاح للمجتمعات أن تنمو وتزدهر في منطقة العين.



يتتبع المعرض رحلة الماء من منابعه في الجبال، مروراً بالقنوات الجوفية، وصولاً إلى الحقول الزراعية، وانتهاء بالواحة، وعلى امتداد هذه الرحلة يسلط الضوء على المعارف وروح الابتكار، التي قامت عليها هذه المنظومة الضخمة من صنع الإنسان، وعلى القيم والممارسات التعاونية، التي نظمت إدارة المياه، وفي مقدمتها الإنصاف، وتقاسم الموارد، والمسؤولية الجماعية، وأسهمت في تشكيل الحياة المجتمعية في المنطقة على مر السنين.



وتعود جذور الأفلاج في المنطقة إلى نحو ثلاثة آلاف عام، حيث أصبحت شرياناً للحياة في الواحة، وأسهمت في صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض، لتبقى جزءاً راسخاً من التراث الثقافي الإماراتي.



وقال عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين: «تُعد الأفلاج بالنسبة إلى الكثيرين جزءاً مألوفاً من المشهد في منطقة العين. واستناداً إلى نتائج التنقيبات والمواد الأرشيفية وذكريات أجيال ممن عاشوا بجوار الأفلاج يبين المعرض كيف حُفرت القنوات، وصينت يدوياً، وكيف أسهمت في تشكيل أساليب الزراعة في الواحة، وطرق تقاسم مواردها، وأنماط الحياة فيها، ونأمل أن تتغير نظرة الزوّار إلى قنوات الأفلاج في أرجاء المدينة بعيون جديدة».



وأكد جابر صالح المري، مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن سكان المنطقة أدركوا مبكراً أن تأمين المياه أساس لاستمرار الزراعة واستقرار المجتمعات، فشقّوا الأفلاج رغم صعوبة حفرها، مشيراً إلى أن الفلج المكتشف في موقع «هيلي 15» الأثري يعود إلى نحو ثلاثة آلاف عام.



واستعرض المري جهود الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رعاية أفلاج العين، موضحاً أنه بدأ العمل على شقّ فلج الصاروج عام 1948، وتابع إنجازه على مدى 18 عاماً، مستعيناً بالخبراء وأبناء المنطقة. وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد وضع خطة لإعادة ضخ المياه في الواحات بعد جفاف بعض الأفلاج، بما أسهم في استمرار الزراعة فيها.



وقال عبدالله خلفان الكعبي، مدير قسم التطوير التوثيق الأثري في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن تقنية الفلج أتاحت إيصال المياه بانتظام إلى أماكن سكن الأهالي ومزارعهم، فمكنتهم من توسيع الرقعة الزراعية، وتأمين الغذاء، موضحاً أن التعاون، الذي تطلّبه حفر الفلج استمر بعد إنجازه من خلال تنظيف القنوات وصيانتها، وتنظيم حصص الري، كما أسهم في أن انتقال هذه المعارف من جيل إلى آخر، واستمرار استخدام الأفلاج حتى اليوم.



ويستكشف الزوّار في المعرض اتساع شبكة الأفلاج، وتعقيدها الهندسي من خلال خريطة كبيرة لمنطقة العين، وعروض تتناول أنواع الأفلاج المختلفة، وأساليب إنشائها وتشغيلها، كما يسلط الضوء على الجهد الاستثنائي، الذي بُذل في إنشاء هذه المنظومة يدوياً، بدءاً من الآبار الأم وفتحات الوصول، وصولاً إلى القنوات الجوفية، التي يجري فيها الماء بفعل الانحدار الطبيعي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في إنشائها.



وتكشف المكتشفات الأثرية ونتائج التنقيبات من مختلف أنحاء العين عن الجذور التاريخية العميقة للأفلاج، ودورها في استدامة مجتمعات الواحة، فيما تضفي المواد الأرشيفية والأفلام والروايات الشخصية بُعداً إنسانياً على قصة هذا النظام المائي.



ويسلط قسم مخصص في المعرض الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية الأفلاج وترميمها واستدامتها، بما أسهم في صون دورها المتواصل في دعم مجتمعات الواحات والحياة الزراعية.

ومع انتقال الزوّار من البنية التحتية الخفية تحت الأرض إلى مشهد الواحة فوقها يستعرض المعرض العالم الاجتماعي والثقافي، الذي نشأ حول الماء، بخاصة الشريعة باعتبارها مساحة للتواصل والتفاعل المجتمعي، وتتناول العروض الأساليب التقليدية في توزيع المياه وقياس الوقت، إلى جانب النظم الزراعية التي قامت على الأفلاج والنباتات، التي زُرعت في أرجاء الواحة عبر الأجيال.



ومن خلال الاكتشافات الأثرية والصور الأرشيفية والأفلام والقصص الشخصية والعروض التفاعلية والوسائط الغامرة يقدم المعرض رؤية متكاملة للأفلاج والمجتمعات التي نشأت حولها.



وتنتقل رحلة الزائر من أجواء معتمة بملمس الأرض، مستوحاة من الأنفاق وفتحات الحفر الجوفية، إلى أماكن أكثر إشراقاً، تستحضر الشريعة ومشهد الواحة، في تجسيد لتأثير حركة الماء في الحياة فوق الأرض.

يروي معرض «الأفلاج: شرايين الحياة في الواحات» حكاية أجيال من أهل منطقة العين، حوّلت أرضاً قاحلة إلى واحة مزدهرة، بفضل الابتكار والتعاون والإدارة الحكيمة للمياه.