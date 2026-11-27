

افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، التوسعة المتحفية الجديدة لحصن الفهيدي أمام الجمهور، بالتزامن مع كشف بياناتها عن تسجيل 25,245 قطعة أثرية، وارتفاع عدد المواقع الأثرية المكتشفة في الإمارة إلى 32 موقعاً، بينها 10 مواقع جديدة اكتشفت بين عامي 2024 و2026.

إنجازات نوعية



وأظهرت بيانات الهيئة اكتشاف 612 معلماً أثرياً في موقع سهيلة بحتا، وترميم 28 معلماً و362 قطعة أثرية منذ عام 2024، فيما تمتد التوسعة الجديدة لأقدم مبنى تاريخي قائم في دبي على ثلاثة طوابق، بعمق 16.5 متراً تحت الأرض، لتحتضن مقتنيات يتجاوز عمر بعضها ثمانية آلاف عام، عقب مشروع تأهيل استغرق نحو خمسة أعوام.



ويصادف الافتتاح الذكرى الـ 55 لتأسيس متحف دبي عام 1971، بتوجيهات المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بعدما استقبل نحو 16.87 مليون زائر حتى عام 2019، ليُعاد تأهيله وفق المشروع المعلن عام 2021، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي أعلن عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ونُفذ بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ووزارة الدفاع وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة.



3 أعوام

وأكدت مريم مظفر أهلي مديرة إدارة المقتنيات والتقييم الفني في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومديرة مشروع حصن الفهيدي، تنفيذ المبنى السفلي خلال ثلاثة أعوام من أعمال الإنشاء بحلول هندسية حائزة جائزة دولية للابتكار، وبالتعاون مع خبراء دوليين يعملون مع «اليونيسكو» والبنك الدولي، دون إلحاق أي أضرار ببنية الحصن، مشيرة إلى أن المتحف يضم قاعات عرض دائمة ومؤقتة، ومحطات بحثية، ومختبراً يتيح للجمهور مشاهدة أعمال ترميم الآثار عبر واجهة زجاجية يمكن التحكم في شفافيتها.



6 محطات

وتقدم التجربة المتحفية ست محطات رئيسة تبدأ من «الخزنة» التي تسرد تطور المنظومة الدفاعية، ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول وزير للدفاع في دولة الإمارات، ودوره في تأسيس وتطوير القوات المسلحة وتوحيدها عام 1976، وصولاً إلى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب وزير الدفاع عام 2024، مع عرض مراسيم اتحادية وأوسمة وشارات عسكرية تاريخية منذ إنشاء قوة ساحل الإمارات المتصالح عام 1951.



«صرح بارز على مر العصور»

وتوثق قاعة «صرح بارز على مر العصور» تحولات الحصن منذ نشأته نحو عام 1787، مقراً للحكم ومركزاً دفاعياً وتجارياً، عبر خرائط ورسوم وعملات وطوابع ووثائق تاريخية تضيء على عهدي المغفور لهما، الشيخ مكتوم بن بطي، أول حاكم لدبي من أسرة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن بطي، حاكم دبي آنذاك، إضافة إلى أرشيف تأسيس المتحف، كما تعرض مقتنيات نادرة، تشمل سيف وخنجر المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، طيب الله ثراه، اللذين أهداهما له سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقطعاً تاريخية مهداة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد.



«قاعة الأسلحة»

وتبرز قاعة «الأسلحة والدروع الإسلامية» أكبر عملية اقتناء نفذتها الهيئة من السيوف والدروع والخوذ التاريخية المزخرفة من حضارات متعددة، بينما يستهل معرض «الأرض: إرثنا الثمين»، برنامج المعارض المؤقتة السنوية بمكتشفات أثرية من مواقع ساروق الحديد والروية وحتا عبر سبعة محاور، إلى جانب أعمال فنية معاصرة، كلفت بها الهيئة الفنانات سارة أهلي، وأمينة الجرمن آل علي، وسارا الخيال.



وينتقل الزوار عبر ممر متصل إلى الحصن التاريخي لاستكشاف عمارته الدفاعية المشيدة بالمواد المحلية، والتعرف في محطة «التحصينات الدفاعية» إلى أكثر من 100 حصن وبرج في الدولة عبر خريطة ومناظير رقمية تفاعلية في الفناء، فيما تستحضر محطة «ذكريات حصن الفهيدي» الروايات الشفوية والسجن التاريخي وعلم دبي القديم، وموقع الصورة التاريخية أمام المدفع، ختاماً بمحطة «الحصن اليوم وغداً».



وشمل المشروع تطوير محيط الحصن بتحويل الشارع المحاذي له إلى مسار للمشاة يربطه سيراً على الأقدام بحي الفهيدي التاريخي والسوق القديم وخور دبي والشندغة، ويستقبل المتحف المهيأ بالكامل لأصحاب الهمم زواره يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، برسم دخول يبلغ 25 درهماً، يشمل زيارة متحف المسكوكات، مدعوماً ببرامج ثقافية وتعليمية وجولات إرشادية متعددة اللغات ومرافق خدمية متكاملة.