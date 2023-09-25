«ثقافية أبوظبي» تختتم مشاركتها في «مهرجان سوري - جيونجو الدولي»

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في «مهرجان سوري - جيونجو الدولي» في كوريا الجنوبية المرة الأولى بعرض فني حي وبرنامج لتبادل الموسيقيين، وذلك في الفترة من 15 وحتى 24 سبتمبر من سنة 2023.

وتتماشى هذه المشاركة في المنصة الرائدة للموسيقى التقليدية والعالمية مع التزام أبوظبي تعزيز دور الموسيقى قوةً للتبادل الثقافي والإبداع والتنمية الاقتصادية، وتقديم الموسيقى الإماراتية والإقليمية للعالم.

واجتمع أفضل الفنانين والموسيقيين من بيت العود العربي المعهد المكرس لصون روائع تراث الموسيقى العربية التقليدية وتوثيقه والحفاظ على أداء آلة العود والترويج لها، وبيركلي أبوظبي أول فرع لكلية بيركلي للموسيقى في الشرق الأوسط لأداء مقطوعات موسيقية مشتركة قدماها ضمن مظلة فرقة «تواصل» بقيادة عازف الكمان يعرب السميرات، وبرعاية كل من مايسترو العود والمدير الفني لبيت العود العربي نصير شمة والمديرة الفنية لبيركلي أبوظبي الفنانة ميسا قرعة.



ويُعدّ دعم الموسيقيين في المهرجانات العالمية واستضافة الفعاليات الموسيقية الدولية جزءاً من رسالة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للارتقاء بمكانة الإمارة التي كرّمتها شبكة المدن المبدعة التابعة ليونسكو في سنة 2021 بلقب «مدينة الموسيقى».

ويقام جنباً إلى جنب مع المهرجان برنامج تبادل ثقافي شمل إقامة حفل موسيقي وورش العمل لفنانين من أبوظبي مشاركين في مهرجان جيونجو، إضافة إلى عروض لفنانين كوريين زائرين لأبوظبي ستقام في هذا العام.

وتشمل زيارة الفنانين الكوريين إلى أبوظبي عرضاً للفنان «ديو بود» DUO BUD في نوفمبر المقبل وعرضاً موسيقياً كورياً تقليدياً لفنان بانسوري جانج سيو يون.

وتمثل مشاركة الدائرة المشاركة العربية الوحيدة من بين 11 دولة مشاركة في «مهرجان سوري - جيونجو الدولي» للموسيقى هذا العام.

وفي هذا السياق، قال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعكس مشاركتنا في مهرجان جيونجو الدولي للموسيقى التزامنا تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، إذ وفّر هذا المهرجان فرصةً قيّمة لفنانينا كي يتعاونوا مع نظرائهم من أنحاء العالم، ويقدموا أفضل ما تتميز به ثقافتنا الموسيقية للعالم».