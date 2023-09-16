13 عرضاً في «كلباء للمسرحيات القصيرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتمت لجنة مشاهدة عروض الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة أعمالها، الخميس، بعدما شاهدت (33) عرضاً واختارت منها 13 عرضاً لتتنافس في جوائز الدورة الجديدة من المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة في الفترة 22 - 27 سبتمبر الجاري بالمركز الثقافي في كلباء.

والعروض التي تأهلت لتقدم في المهرجان هي «نهاية اللعبة» لياسين الدليمي، و«حلم المطر» لعبدالله الكمالي، و«انهيار» لأماني فاروق، و«الكراسي» لحميد محمد، و«الحمار الميت» لهاني عيد، و«مكان مع الخنازير» لحنان دحلب، و«حيوات» لمحمد التركماني، و«الخادمات» لهبة ذيب، و«الموت والعذراء» لدينا بدر، و«لنتحادث قليلاً» لجاسم التميمي، و«إن لم تخنهم الذاكرة» لرضوان النوري، و«الخيار الأخير» لعبدالله آل علي، و«601» لجاسم غريب.

ويخصص المهرجان جوائز في الإخراج، والسينوغرافيا، والتمثيل، وللعمل الجماعي المتكامل، إضافة إلى جائزتي لجنة التحكيم والجهد المسرحي المتميز. وتتكون لجنة تحكيم النسخة الجديدة من قاسم إسطنبولي (لبنان)، وأحمد بوصيم، وأحمد المازم (الإمارات)، وآلاء حماد، وشفاء الجراح (الأردن).