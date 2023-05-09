محافظة القاهرة تنفي إزالة مقبرة القارئ محمد رفعت

المصدر: البيان

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نفت محافظة القاهرة ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالقارئ الشيخ محمد رفعت ، أو إرسال المحافظة خطاباً يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة .

وأكدت محافظة القاهرة وفقا لصحيفة اليوم السابع أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأهابت بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات .

كانت بعض المواقع الإخبارية قد تناقلت أخباراً عن استغاثات لحفيدة الشيخ محمد رفعت، من رغبة المحافظة في نقل رفات الشيخ محمد رفعت، تمهيدا لإزالة المقبرة حيث إنها تقع في مسار تطوير محور صلاح سالم بالقاهرة.