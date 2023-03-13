«كذبة أبريل» تجربة إنتاجية متجددة

المصدر: دبي- البيان

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أكد المنتج الكويتي عبدالله بوشهري أن أحدث أعماله الإنتاجية التلفزيونية الجديدة مسلسل «كذبة أبريل» يمثل تجربة إنتاجية متجددة، وقال المنتج المخرج عبدالله بوشهري: مسلسل «كذبة أبريل» دراما تلفزيونية، تدور قصتها حول أسرة تاجر معروف عاش هو وزوجته حياة جعلت منهما محط أنظار البعيد قبل القريب.

كما تدور أحداث المسلسل حول شخصية «بيبي» الزوجة، التي طالما ظنت أنها ممسكه بزمام أمور أسرتها في غياب زوجها المستمر عن المنزل، بسبب سفره الدائم.

تتفاجأ «بيبي» بعد فوات الأوان أنها كانت تعيش وسط دوامة من الأكاذيب، التي عصفت بحياتها، لتقلبها رأساً على عقب بعد موت الزوج المفاجئ بحادث.

مسلسل «كذبة أبريل» يذهب بنا إلى التحليل الدقيق لما تسببه أنانية الرجل وتصرفاته غير المحسوبة، والتي تجعل أسرته في مهب الريح، وهو من تأليف الكاتب عبدالرحمن أشكناني، وإخراج المخرج حسين الحليبي، وبطولة كوكبة من النجوم والفنانين، ومنهم جاسم النبهان وزهرة عرفات وعبدالله بهمن وليلى عبدالله وميّ البلوشي وسعود بوشهري وشوق الهادي وشهد سلمان وسارة صلاح وعباس الخليفي ومحمد الكاظمي وشهد عبدالله وعدد آخر من أجيال الفنانين.

وأشار إلى أن تجربة «كذبة أبريل» تأتي استمرارية للنهج الإنتاجي بالتنوع في الإنتاج بمواصفات جديدة لا تتوقف عند الأعمال التراثية، وتابع: إن هذه التجربة تؤكد أننا نثمن استمرار التعاون المثمر البناء مع عدد بارز من نجومنا، الذين كانوا دائماً معنا ونستعد في الحين ذاته إلى انضمام كوكبة من الفنانين إلى فضاء تجربتنا الإنتاجية الجديدة، حيث تتواصل الأجيال وتتكامل.

وألمح المنتج عبدالله بوشهري إلى أن التعاون مع المخرج حسين الحليبي أضاف الكثير لهذه التجربة، والذي تعامل مع التجربة بكثير من الالتزام وأيضاً الاحترافية العالية، التي نرى بها مدخلاً لتجارب متجددة، تتجاوز ما قدمناه في المواسم الماضية عبر الرهان على وجوه وقضايا وموضوعات، وفريق عمل مثّل دعماً لمسيرتنا وتجربتنا، وهكذا ننظر إلى كل تجربة من التجارب، التي نقدمها في تحقيق عناصر الإضافة والتجديد.