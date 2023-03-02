منافسات قوية على لقب «أمير الشعراء» في موسمه العاشر

المصدر: أبوظبي-وام

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شهد برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر منافسات قوية بين الشعراء المشاركين، وعقدت أول من أمس، الحلقة التاسعة نصف النهائية من البرنامج الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وفي مستهل الحلقة هنأت الإعلامية لجين عمران قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة يوم التأسيس، ثم رحبت بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وبعد التقرير الدوري المعتاد لمجريات الحلقة السابقة، أعلنت لجين عمران نتائج تصويت الجمهور للشعراء المتبقين من الحلقة، حيث تأهل الشاعر محمد محمود محاسنة من الأردن بنتيجة 70 في المائة، ثم تم الإعلان بعدها عن أسماء شعراء الحلقة نصف النهائية وهم: نجاة عتيق الظاهري من الإمارات، إبراهيم توري من السنغال، عائشة السيفي من سلطنة عمان، عبد الله محمود محمد العنزي من السعودية، عبد الواحد بروك من المغرب،، ومحمد محمود محاسنة من الأردن.

وقبيل بدء المنافسة، تم عرض تقرير خاص بآلية التنافس للمرحلة النهائية وفي الختام أعلنت لجنة التحكيم عن نتائج تقييمها للشعراء من ثلاثين هي علامات الحلقة نصف النهائية، حيث نالت عائشة السيفي ونجاة الظاهري 25 درجة لكل منهما، وحصل إبراهيم توري وعبد الله العنزي على 24، بينما حصل محمد محاسنة على 21 وحصل عبد الواحد بروك على 20 درجة.