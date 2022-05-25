مركز أبوظبي للغة العربية يطلق «المركز: مجلّة الدراسات العربية» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، العدد الأول من مجلة «المركز: مجلة الدراسات العربية»، المجلة المحكمة نصف سنوية التي يصدرها المركز ورقياً وإلكترونياً بالتعاون مع مؤسسة «بريل» التي تعد إحدى أعرق دور النشر العالمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 29 مايو الجاري.

ويواصل المركز من خلال المجلة جهوده في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها عربياً ودولياً، وتحقيق استراتيجياته في تنشيط البحث العلمي في حقول اللغة العربية.

دلالات

واحتفاءً بإصدار العدد الأول، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، رئيس تحرير المجلة: «نسعى من خلال المجلّة إلى تعزيز حضور اللغة العربية، عبر إصدار مجلة مُحكمة ومتخصصة في إنتاج المعرفة الأكاديمية، فالاسم يحمل دلالات تعكس مركزية عمل المجلة عربياً وعالمياً، ومكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في تفعيل العوالم الثقافية، ومركز اللغة العربية في شتى المجالات كونها الحامل للمعرفة والعلم والإبداع».

كوكبة

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من النقاد الأكاديميين ذوي المكانة الرفيعة في حقل الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، وهم الأساتذة، صلاح فضل، جامعة عين شمس، مصر.

ومحسن جاسم الموسوي، جامعة كولومبيا، الولايات المتّحدة الأمريكية؛ وعبد الله الغذّامي، جامعة الملك سعود، السعودية؛ وهنادا طه، جامعة زايد، الإمارات العربيّة المتّحدة؛ وفيتالي نعومكن، معهد الاستشراق في موسكو، روسيا، وفيليب كينيدي، جامعة نيويورك أبوظبي، الإمارات العربيّة المتّحدة.

وشوكت تراوا، جامعة يال، الولايات المتّحدة الأمريكية؛ وسوزان ستيتكيفتش، جامعة جورج تاون، الولايات المتّحدة الأمريكية؛ وبياتريس غروندلير، جامعة برلين الحرّة، ألمانيا؛ وجيمس منتغمري، جامعة كامبردج، المملكة المتّحدة؛ وعبد القادر الفاسي الفهري، جامعة محمّد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، الإمارات العربيّة المتّحدة.

أبحاث متميزة

واختارت اللجنة أبحاثاً متميزة تشكل خير استهلال للمجلة في انطلاقتها، وقد انضوت جميع بحوث العدد الأول تحت مظلة عنوان رئيسي هو «آثار من الزمن: مفهوم الأثر في الخطاب الأدبي العربي»، حيث تضمّ المجلة سلسلة أبحاث لكل من الدكتور عبدالله الغذامي، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود بالرياض، والدكتورة ضياء الكعبي، أستاذة النقد الحديث في جامعة البحرين، إلى جانب الدكتورة بثينة خالدي، أستاذة الأدب المقارن في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفاتحة الطالب، الأستاذة في جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتورة نادية الشيخ، أستاذة التاريخ في جامعة نيويورك أبوظبي.

كما نشرت المجلة أبحاثاً لأيلين شتاين، من جامعة الصين الجنوبية، والدكتور خالد محمد عبده، الباحث في جامعة إشبيلية وأسماء خوالدية، من جامعة القيروان في تونس، وباسيلوس حنا بواردي، المحاضر في جامعة بار إيلان، والدكتورة سارة بن طيير، من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.

مراجعات الكتب

وخصصت المجلة في هذا العدد مساحة لمراجعات الكتب، تضمنت قراءة في أربعة كتب، هي «في أثر عنايات الزيات»، و«إشكالية الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية»، و«شهية لا تشبع: الغذاء كمؤشر ثقافي في الشرق الأوسط وما وراءه»، و«نشأة الكتاب العربي». وقدم المراجعات على التوالي الأستاذ الدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية بالإنابة في مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة حُسن عبود، من الجامعة الأمريكية في بيروت، والباحثة العراقية نوال نصر، والدكتور إبراهيم عبد الرحمن الفريح، من جامعة الملك سعود في الرياض.