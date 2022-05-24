سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال16

المصدر: أبوظبي – البيان

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل جائزة الشيخ زايد للكتاب وكرم الفائزين بدورتها السادسة عشرة، في متحف اللوفر بمركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة.

وتحتفي جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تعد واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في الوطن العربي والعالم كلّ عام بنخبةً من الأدباء والكتّاب والمفكرين والناشرين والمواهب الصاعدة الذين أسهموا بمؤلفاتهم وترجماتهم في إثراء الحِراك الفكري والثقافي والأدبي. والاجتماعي العربي والإنساني، حيث منحت الجائزة هذا العام لسبع شخصيات من كتّاب وأدباء ومفكرين عرب حصدوا سبعة من فروعها إلى جانب تكريم مكتبة الاسكندرية.

فرع الآداب



وتسلمت الشاعرة والروائية الاماراتية ميسون صقر الجائزة ضمن "فرع الآداب" عن كتابها "مقهى ريش، عين على مصر"، الصادر عن "دار نهضة مصر للنشر" عام 2021،

فيماتسلمت الكاتبة السورية ماريا دعدوش تتسلم جائزة فرع "أدب الطفل والناشئة"، عن كتابها لغز الكرة الزجاجية، الصادر عن دار الساقي عام 2021.

وتسلم الكاتب الدكتور محمد المزطوري من تونس جائزة "المؤلف الشاب"، عن كتابه "البداوة في الشّعر العربي القديم"، وهو دراسة صادرة عن كل من كلّية الآداب والفنون والإنسانيات- جامعة منّوبة ومؤسّسة GLD (مجمع الأطرش للكتاب المختصّ) عام 2021.

وتسلم الدكتور أحمد العدوي من مصر، جائزة عن فرع "الترجمة"، عن ترجمته "نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي"، من الإنجليزية إلى العربية للمؤلف جورج مقدسي، وأصدرته مدارات للأبحاث والنشر في عام 2021،

وتسلم الكاتب المغربي محمد الداهي، جائزة فرع "الفنون والدراسات النقدية" عن كتابه "السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع" والصادر عن المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع عام 2021.

كما تسلم الدكتور محسن جاسم الموسوي من العراق/الولايات المتحدة الأمريكية جائزة فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتابه:" ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع الثقافي"، الصادر بالإنجليزية عن دار نشر جامعة كمبريدج في 2021، فيما ذهب فرع الجائزة في "النشر والتقنيات الثقافية" لمكتبة الإسكندرية في مصر التي تسلمها الدكتور مصطفى الفقي.

أما لقب شخصية العام الثقافية فمنح للناقد الدكتور عبد الله الغذّامي، تكريماً لمسيرة طويلة من العطاء أنجز خلالها الكثير من الدراسات والمشروعات البحثية المهمّة التي أَثَرْت الحِراك الثقافي إقليمياً وعربياً.

وسيتم تكريم الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» ومنحه «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين حصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.