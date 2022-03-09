جامعة الوصل تعلن عن انعقاد مؤتمرها الدولي الأول للسرديات

المصدر: دبي ـ البيان

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يعلن مركز الدراسات اللسانية والسردية بجامعة الوصل بدبي عن موعد انعقاد المؤتمر الدولي الأول للسرديات بعنوان: «الرواية الخليجية: آفاق ورؤى نقدية جديدة»، وذلك يوم الخميس الموافق 17 الشهر الجاري.

وأكد الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالدراسات والبحوث الأدبية والنقدية الإماراتية وترقيتها. وتهيئة الأجواء العلمية لأبنائنا من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للتفاعل العلمي مع الآخر.

وقالت الدكتورة لطيفة الحمادي مديرة المركز: إن هذا المؤتمر تكمن أهميته في تناوله الرواية الخليجية من حيث تاريخها وأهم المناهج النقدية المعاصرة التي أطّرت لها، فهناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال لدراسة مضامينها، وخصائصها وأبنيتها السردية. ويتاح برنامج المؤتمر على موقع الجامعة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتمثل فعالياته في جلستين علميتين تسبقهما الجلسة الافتتاحية، وتعقبها الجلسة الختامية.