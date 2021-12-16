على غرار شيرين عبد الوهاب.. فنانة سعودية تظهر حليقة الشعر

المصدر: البيان

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على غرار إقدام الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بحلاقة شعرها، إثر مرورها بتجربة الطلاق، ظهرت الممثلة السعودية أضوى الفهد خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي حليقة الرأس أيضاً، لتطاردها الشائعات والاتهامات بتقليد شيرين في هذه الخطوة.

إلا أن الممثلة السعودية أكدت خلال لقاء لها عقب المهرجان أنها حلقت شعرها قبل شهر ونصف، أي قبل شيرين عبدالوهاب.

وكانت الفنانة شيرين قد خطفت الأنظار في حفلها الأول بعد الانفصال بظهورها حليقة الشعر، مما أثار جدلا كبيرا وتعاطفا بين الجمهور وزملائها. وانتشرت شائعات بأن طليقها الفنان حسام حبيب قام بقص شعرها وتعنيفها، إلا أن شيرين نفت ذلك مؤكدة أنها حلقت شعر رأسها لـ«تفوق» بحسب قولها، وقالت «أنا كده فقت»، معلنة تحديها لزميلتها وصديقتها المقربة الفنانة أصالة التي كانت هي الأخرى قد قصرت شعرها لمرورها بتجربة الطلاق من زوجها السابق المخرج طارق العريان، ثم تزوجت من فايق حسن، وتحدت «شيرين» أصالة في حلق شعر رأسها «على الزيرو».