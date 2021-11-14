حقيقة وفاة الفنان زهير رمضان

المصدر: البيان

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نفت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان زهير رمضان، مؤكدة في الوقت ذاته تدهور صحته بسبب تعرضه لالتهاب رئوي حاد منعه من الظهور في الآونة الأخيرة.

وقالت النقابة عبر حسابها في فيسبوك، "يتقدم نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية الأستاذ زهير رمضان بكل الشكر والتقدير والمحبة لكل من اتصل أو سأل أو حاول الاطمئنان عن صحته حيث مر الأستاذ زهير رمضان بعارض صحي "التهاب رئة" وهو حالياً في مرحلة الاستشفاء والجلسات العلاجية للشفاء التام إن شاء الله للعودة إلى العمل النقابي والفني.

وأضافت، "يعتذر الاستاذ زهير رمضان من الجميع عن المراسلة أو الاتصال أو الزيارة ..التزاماً بتوجيهات الأطباء. متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية".

يُذكر أن الفنان زهير رمضان عُرف السنوات الماضية بشكل كبير في أوساط الجمهور العربي من خلال شخصية "أبو جودت" في مسلسل باب الحارة.