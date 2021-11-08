بيع فستان ارتدته ايمي واينهاوس بـ 243200 ألف دولار

المصدر: أ ف ب

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بيعَ الفستان الذي ارتدته المغنية ايمي واينهاوس خلال آخر حفلة لها سنة 2011 لقاء 243200 ألف دولار، أي أكثر بـ16 مرة من قيمته المقدّرة، خلال مزاد أقيم في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع.

وارتدت واينهاوس هذا الفستان القصير الأخضر والأسود المطبّع بنقوش زهرية في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في العاصمة الصربية بلغراد.

وبعد شهر من هذه الحفلة، توفيت المغنية والموسيقية البريطانية عن 27 عاماً في 23 يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول، بعدما كانت في حياتها تكافح للحد من إدمان الكحول والمخدرات.

وكان هذا الفستان الأبرز والأغلى ثمناً ضمن أكثر من 800 قطعة طُرحت في المزاد بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، كانت تملكها المغنية والموسيقية البريطانية، قرر والداها ميتش وجانيس بيعها.

وبلغت المحصلة الإجمالية للمزاد الذي نظمته دار "جوليانز أوكشنز" السبت والأحد نحو أربعة ملايين دولار.

وبيعت لقاء 204800 دولار حقيبة يد على شكل قلب صنعتها لواينهاوس خصيصا دار "موسكينو" وحملتها المغنية خلال حفل "بريت أووردز" سنة 2007.

وبيعت فساتين أخرى كانت تملكها بأسعار تراوح بين 12500 دولار و150 ألفاً.