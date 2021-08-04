حقيقة وفاة الفنان أحمد السقا

المصدر: البيان

مازالت الشائعات تطارد النجوم والمشاهير، فقد تصدر اسم الفنان المصري أحمد السقا، التريند على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد انتشار شائعات عن وفاته، ثبت لاحقا أنها غير صحيحة وأن السقا يتمتع بصحة جيدة.

لم يخرج الفنان لينفي إشاعة وفاته بنفسه، ولكن نشر بعض الفيديوهات من أعماله السابقة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو ما يؤكد أنه بخير وبصحة جيدة.

وكشفت "بوابة أخبار اليوم" المصرية إن اسم أحمد السقا تصدر الريند، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انتشار شائعات تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أنباء مزيفة عن وفاته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصاب جمهور السقا بصدمة كبيرة.

وبينما بدأ بعض مستخمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول تلك الشائعات دون التأكد من صحتها، بدأ آخرون في البحث عن مصدر الخبر للتأكد من حقيقته.

وأكدت الصحيفة أن عملية تتبع مصدر أنباء وفاة أحمد السقا، كشفت أنها مجرد شائعات وأخبار مزيفة، مؤكدة أن السقا على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

وينتظر السقا طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت"، حيث من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب السقا كل من الفنانة منى زكي والفنان ظافر العابدين، إضافة إلى يسرا اللوزي وريم مصطفى وآخرون.