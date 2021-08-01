أمواكو بوافو يرسل أعماله الفنية للفضاء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كُلِّف الفنان الصاعد أمواكو بوافو برسم ثلاث لوحات على كبسولة «بلو أوريجين» لمركبة الإقلاع «نيو شيبارد» المقرر أن تنطلق في مهمة رحلة ذهاب وعودة في الخريف المقبل. وأشار موقع «آرتسي نت» إلى أن البعثة التي تحمل عنوان «سابأوربيتال تربتيك» تشكل جزءاً من الشراكة بين شركة «بلو أوريجين» لمؤسسها الملياردير جيف بيزوس والبرنامج الفني الجديد في شركة «أبليفت إيروسبايس» الذي يشرف عليه جيل كلارك.

وعلق كلارك على الجانب الفني بالقول: «إن رسومات أمواكو المركبة عن النفس البشرية تجعله الرؤيوي المثالي للتأمل في معنى ما يجري وما تبدو الأمور عليه فيما يتعلق بهذه اللحظة التاريخية للبشرية».

وأضاف جوش هاينز، المدير التنفيذي المسؤول للبرنامج، أن الهدف من برنامج «أبليفت» الفني إلهام أفكار جديدة وخلق حوار من خلال جعل الفضاء متاحاً ومرتبطاً بالتجارب البشرية. وقال في بيان: «للفنانين قدرة استثنائية على إثارة منظورات جديدة وتوضيح مسارات غير مألوفة. وإن عمق قوة لوحات أمواكو ستضفي جانباً آخر للقوة التي يدفع بها صاروخ (نيو شيبارد)».

وتشكل مهمة أمواكو الجديدة المرتبطة بالفضاء أحدث تطور على مسيرته الصاعدة بجموح، لاسيما بعد أن أصبح واحداً من فناني الجيل المعاصرين الأكثر طلباً. وشهدت أعماله في المزادات تزاحماً محموماً، وحقق الظهور الأول له في السوق الثانوية في 2020 ما يفوق التوقعات 13 ضعفاً، واستمرت الأسعار مسيرتها التصاعدية منذ ذلك الحين.