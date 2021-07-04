وفاة الشاعر الغنائي المصري سمير زكي

المصدر: البيان

توفي، اليوم، الشاعر الغنائي المصري سمير زكي، بعدما ترك رصيداً زاخراً من الأغنيات الرومانسية بلغت 80 أغنية.

وأعلن الفنان عصام كاريكا نبأ الوفاة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واصفاً الراحل بأنه رفيق الدرب وصديق العمر.

وقال كاريكا: "الشاعر سمير زكي رفيق الدرب وصديق العمر في ذمة الله، صاحب كلمات "امشى ورا كدبهم"".

وأضاف: "80 غنوة، كلامك يا سمير، عمري ما حنساك، ربنا يرحمك يا سمرة، وجعت قلبي والله".

يُذكر أن سمير زكي تعاون فنياً مع العديد من مطربي الوطن العربي، أبرزهم: ديانا حداد، وصابر الرباعي، ولطيفة، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وباسكال مشعلاني، وحميد الشاعري، وغيرهم.