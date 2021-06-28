تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة اعتماد خورشيد

المصدر: البيان

عانت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد من المرض لشهور طويلة قبل وفاتها أمس، وكان نجلها إيهاب خورشيد قد طالب بعلاجها على نفقة الدولة.

وكشف إيهاب خورشيد أنه قبل وفاة والدته بأيام، قدم رجل الأعمال السعودي السيد رامز الرشيد، إقامة مجانية للسيدة اعتماد خورشيد في أحد الفنادق مع إشراف طبي خاص وذلك تكريمًا لها وللدور الذي قامت به لدعم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خورشيد: «أن الراحلة اعتماد خورشيد تدهورت حالتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ووضعت تحت ملاحظة طبية دقيقة وأن الأسرة فوجئت بخبر الوفاة منذ ساعة»، متابعا: «ربنا يرحمها كلنا اتفاجئنا بالخبر.. ادعوا لها بالرحمة».

وتوفيت اعتماد خورشيد بعد معاناة مع المرض، وأكد إيهاب أن سبب الوفاة فشل في وظائف الرئة، حيث إنها عانت من صعوبة في التنفس، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، وفقا لصحيفة الوطن.

وكان إيهاب أعلن تفاصيل الحالة الصحية لها في وقت سابق لوفاتها قائلاً «بالفعل أجرينا أشعة مقطعية على الصدر، لكن الحمد لله ظهرت الأشعة سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني منذ فترة من ضيق تنفس، ولهذا السبب نحن نمتلك جهاز تنفس في المنزل، لكنها منذ عدة أيام حالتها تسوء بسبب تجميع مياه على الرئة».

وتابع إيهاب خورشيد، أنه عندما وجد حالتها تسوء وجهاز التنفس لا يحسن حالتها، اضطر إلى نقلها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

يذكر أنه كانت ترددت أخبار مؤخرا عن أن الفنانة التونسية درة ستجسد دور المنتجة اعتماد خورشيد في عمل فني قريبا.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد، ظهرت مؤخرا بعد غياب دام لسنوات، من خلال صورة نشرت لها مع نجلها إيهاب خورشيد.