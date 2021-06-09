أدوات طبية في بطنها .. أزمة فنانة مصرية جراء عملية جراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية فاطمة كشري عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة نقلت بسببها إلى المستشفى، حيث ذهبت منذ ثلاثة أشهر إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية وخضعت بسببها إلى عملية فتاق وبالفعل أجرت العملية وخرجت من المستشفى.

وشعرت كشري بعد خروجها من المستشفى أنها ليست بخير وأن هناك جسما غريبا في مكان العملية، وتشعر بألم لا تعلم سببه لتذهب إلى الطبيب مرة أخرى ويكتشف كارثة قد تعرضت لها وهو أنه أثناء العملية نسي الطبيب بداخلها «شاش»، ما تسبب لها في حدوث مضاعفات كبيرة أدى إلى تدهور صحتها أكثر، ولذلك خضعت لعملية جراحية أخرى لتستخرجه، وفقا لصحيفة الوطن.

وما زالت حتى الآن تعاني من مشكلة صحية بسبب ما تعرضت له وتحتاج إلى علاج.

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة فاطمة كشري هو مسلسل ضل راجل والذي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي بجانب ياسر جلال ونور ونرمين الفقي ومحمود عبدالمغني وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.