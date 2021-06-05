حقيقة خروج دلال عبد العزيز من المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خروج دلال عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نُشر عن خروجها من المستشفى غير صحيح، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكشفت عنبر تطورات حالة النجمة دلال عبدالعزيز، والتي تعاني صحيا منذ نحو 36 يوما.

وقالت عنبر، إن حالة دلال عبدالعزيز الصحية تبقى على ما هي عليه، ولم يحدث بها أي تطور أو تدهور منذ فترة ،وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضافت: "مفيش جديد، حالتها ثابتة ومستقرة في التعب، التحسن بسيط جدا، وما نُشر عن خروجها من المستشفى غير صحيح"، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، قبل نحو 10 أيام، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، حيث إنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.