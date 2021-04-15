فنان مصري يظهر في دراما رمضان بعد وفاته بـ6 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ المشاهدون بظهور الفنان المصري الراحل نور الشريف في مسلسلين يُعرضان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد وفاته بـ6 سنوات.

وظهر الشريف في عملين دراميين هما "القاهرة كابول" و"نسل الأغراب"، اللذان يتصدَّران قائمة أهم المسلسلات المصرية في هذا الموسم.

وكان ظهور الفنان الكبير في "القاهرة كابول" من خلال لقطة عابرة أثناء حضوره جنازة أم كلثوم التي رحلت عن عالمنا في سبعينيات القرن الماضي.

وفي "نسل الأغراب"، استعان المخرج في أولى الحلقات بصورة للفنان الراحل من مسلسل "الرحايا" ظهرت معلَّقة على الحائط في دور والد "غفران الغريب".

ويؤدي أدوار البطولة في "القاهرة كابول" النجوم: طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، ومعتز هشام، وحسني شتا، وخالد كمال، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

ويخوض النجمان أحمد السقا وأمير كرارة بطولة "نسل الأغراب"، إلى جانب النجوم: مي عمر، ومحمد مهران، وهبة مجدي، وفردوس عبد الحميد، ودياب، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وريم سامي، وإدوارد، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

يُذكر أن الفنان الكبير محمد جابر محمد عبد الله، الشهير بـ"نور الشريف"، وُلد عام 1946، واشتهر بتقديم العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح، وتوفي سنة 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عاماً.