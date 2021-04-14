برعاية محمد بن زايد .. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 23 مايو المقبل

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة ما بين 23 - 29 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تأكيد التزامه بكافة إجراءات وتدابير السلامة الاحترازية والوقائية.

ويضم برنامج المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة.

ويأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.

وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي : يعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة معرفية مهمة تجمع أصحاب الفكر والأدباء والناشرين من المنطقة والعالم للتحاور حول أبرز الاتجاهات والابتكارات في القطاع وعرض أحدث الإصدارات الأدبية .. وبينما تضمن برنامج العام الماضي فعاليات افتراضية واسعة وجاذبة لاقت تفاعلاً واهتماماً من قبل المهتمين، نلتزم بتنظيم الدورة الـ 30 من المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لنؤكد استعداد وجهوزية أبوظبي لاستضافة كبريات الفعاليات مع ضمان سلامة ورفاهية جميع المشاركين والزوار.

من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: يأتي تنظيم دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليؤكد دور أبوظبي الريادي في تنظيم الفعاليات الكبرى، لاسيما تلك التي تنهض بالمعرفة والثقافة، وسعيّاً منّا لمنح الجمهور منصة للاطّلاع على أحدث الإصدارات من حول العالم .. كما نتطلّع للترحيب بالزوّار في قاعات أرض المعارض، والتعرّف على الإصدارات والفعّاليات المهمة التي ستقدّمها ألمانيا، ضيف الشرف لعامين متتالين، للدورة الثلاثين والحادية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، إضافة إلى عدد كبير من الناشرين العرب والعالميين.

بدورها، أكدّت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز اللغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المشاركين والزوّار، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للمشاركين في المعرض دعماً لقطاع النشر، حيث أعلنت عن تخصيص 300 منحة هذا العام ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر" بفئاته الثلاث "الكتاب الورقي المُترجم، والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي" للعارضين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

جدير بالذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستقبل الزوّار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة ما بين 23 - 29 مايو 2021، وسيفتح المعرض أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً من الأحد إلى السبت، ومن الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً يوم الجمعة.