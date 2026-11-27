

في حضرة نسمات المساء اللطيفة بالساحة الخارجية لحي الشندغة التراثي بدبي، وفي أجواء احتفالية سبقت لحظات إعلان الفائزين في ختام مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية 2026، أمس، قدّمت مسرحية «الثالث والرابع شارد» وحظيت بتفاعل لافت من مختلف فئات الجمهور.

العمل، الذي حمل توقيع فهد إبراهيم تأليفاً وإخراجاً، استطاع أن يحوّل الساحة المفتوحة إلى مساحة شعبية قريبة من الناس، جمعت الصغار والكبار والأسر والزوار في تجربة مسرحية حيّة تكسر الحواجز التقليدية بين الخشبة والمتلقي.

حكايات النصيب

تنطلق أحداث المسرحية من قلب بيت الجد «سعود»، الذي يجسده الفنان عبدالله الجفالي، حيث يتمحور الصراع الكوميدي حول رغبة الجد الملحة في تزويج حفيدته «مريم»، التي تؤدي دورها آمنة فهد، فيستعين بالخطّابة أم فروة، ومن هذا الخيط الدرامي البسيط تتشابك المواقف وتتصاعد المفارقات مع توالي المتقدمين لخطبة مريم؛ إذ ترفض الارتباط برجل كبير في السن يجسده حسن التميمي، كما تتكشف نوايا شاب مشهور يبحث عن المال والمصلحة ويجسد دوره عبدالرحمن الهاشمي، قبل أن يدخل «حسين»، الذي يؤديه محمد يعقوب، إلى البيت عن طريق الخطأ، لتقوده المصادفة إلى التعلق بمريم وطلب يدها للزواج.

قراءة

وتقدم القصة قراءة اجتماعية خفيفة للزواج وتباين نظرة الأجيال، فبينما يرى الجد الزواج خطوة عملية تضمن الاستقرار، تطرح الحوارات نظرة ترتبط بالتفاهم والقناعة بعيداً عن المظاهر أو الضغوط، وذلك في قالب كوميدي ساخر يبتعد عن الوعظ المباشر ويعتمد على المفارقة الموقفية. وتقوم «أمل» التي تؤدي شخصيتها عائشة القصاب بدور الصديقة التي تملأ رأس صديقتها بالأفكار المغلوطة عن الزواج ليتبين للحضور معنى الزواج، من خلال جواب مريم حين تجيبها بأنه إن كان حقاً ما تقوله لكانت هي من تزوجت مسبقاً.

إيقاع وتوجه

اعتمد البناء الكوميدي للمسرحية على إيقاع حواري سريع، يرتكز على الارتداد المباشر بين الشخصيات، وتوليد الضحك من رحم سوء الفهم والتباس الأسماء والمواقف اليومية. وبرزت اللهجة الإماراتية بقوة وأصالة بوصفها ركيزة أساسية في النص، حيث نجح المؤلف في دمج المفردات المحلية والتعابير الشعبية مع مصطلحات الحياة اليومية المعاصرة بأسلوب سلس وعفوي، ما أضفى حيوية ومصداقية على الشخصيات وجعل حواراتها قريبة من وجدان الجمهور.

الأغاني وإيقاع المشاهد

ولم تقتصر العناصر السمعية على الحوار فحسب، بل حضرت الأغاني بوصفها أداة درامية وكوميدية تصنع تحولاً واضحاً في نبرة المشهد وإيقاعه. فقد أسهمت في كسر رتابة السجال الكلامي السريع، وتوظيف الغناء الهزلي والموقفي المرتبط بحال الشخصيات، إلى جانب تنوع الألوان الموسيقية واللغات من إيقاعات عربية وشعبية محلية إلى مقاطع ذات طابع غنائي هندي. وأضافت هذه المقاطع للمشاهد طرافة وتصعيداً للكوميديا، وطاقة احتفالية وحيوية تلائم أجواء الختام، مع منح بعض اللحظات بُعداً وجدانياً أو شاعرياً يوازن بين الضحك والشعور.

الإضاءة وإيقاع الساحة المفتوحة

وعلى المستوى البصري، أسهمت الإضاءة في ضبط إيقاع العرض وتنظيم انتقالاته الدرامية؛ فكانت تخفت تدريجياً عند الفواصل لتمنح الجمهور لحظة انتقال سلسة وتهيئ الانتباه لتبدّل الحدث، ثم تعود لتضيء بوضوح مع بداية كل مشهد جديد. وبفضل إقامة العرض في الساحة الخارجية لحي الشندغة، تناغمت حركة الممثلين وطاقتهم المسرحية مع الأجواء المفتوحة والطقس الجميل، ليقدم العمل في ختام المهرجان نموذجاً لمسرح جماهيري يجمع بين المتعة البصرية والسمعية وروح المكان التراثي.