



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أطلقت مبادرة البدر برامج الدورة الرابعة من «جائزة البدر» تحت شعار «إبداع في رحاب النور». وتضم الدورة خمسة فروع للمشاركة، بعد استحداث فئتَي المديح النبوي والأفلام القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشعر والخط العربي بفرعَيه: الحِلية الشريفة والخط المغربي. وتشمل الدورة كذلك جائزة البدر التقديرية.

رؤية وقيمة

وقال الدكتور عيسى يونس البلوشي، الأمين العام لمبادرة البدر، بمناسبة إطلاق الدورة الرابعة: نستلهم في هذه الدورة الرؤية المباركة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في التعريف بالسيرة النبوية الشريفة ومد جسور التواصل بين الثقافات من خلال الفكر والإبداع والفنون. وقد رسخت جائزة البدر، على مدى دوراتها المتعاقبة، مكانة مرموقة بين المبدعين الذين اتخذوا من السيرة النبوية مصدراً لإلهامهم. وتابع: نبني اليوم على ما قدمه الشعراء والخطاطون في الدورات الماضية، لنفتح الباب أمام جيل جديد من المنشدين وصناع الأفلام يعبر عن محبته للنبي ﷺ بالصوت والصورة، ويقرب ما في سيرته من رحمة وحكمة إلى جمهور تتنوع لغاته وثقافاته.

50 ألفاً

وتُتاح المشاركة الفردية في فئة المديح النبوي للمنشدين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً عند التسجيل. ويقدم كل مشارك تسجيلاً مصوراً مباشراً ومتصلاً بصوته، يستهل فيه أداءه بموال ارتجالي من اختياره، ثم يؤدي أحد الأناشيد التي حددتها الجائزة، ليُظهر قدرته على الارتجال والانتقال بين المقامات وحُسن أداء النص. وتبلغ جائزة المركز الأول في هذه الفئة 50 ألف درهم.

وفي فئة الأفلام القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للأفراد والمؤسسات تقديم فيلم أصلي تتراوح مدته بين أربع وخمس دقائق. ويختار المشارك لفيلمه أحد ثلاثة موضوعات هي فتح مكة، أو دعوة النبي ﷺ أهل الطائف، أو تحكيمه في وضع الحجر الأسود قبل البعثة. وتُقدَم هذه المواقف بمعالجة سينمائية رمزية، من دون تجسيد شخصية النبي ﷺ أو محاكاتها بالصوت أو الصورة أو الأداء. وتبلغ جائزة المركز الأول في هذه الفئة 80 ألف درهم.

موعد

ودعت مبادرة البدر المؤسسات الثقافية والفنية والأكاديمية إلى التعريف بالجائزة بين منتسبيها، وحددت يوم الخميس 5 أغسطس 2027 آخر موعد لاستلام الأعمال. ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على شروط كل فئة وجوائزها والتسجيل عبر صفحة الجائزة على الموقع الرسمي لمبادرة البدر.