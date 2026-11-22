شاركت الفنانة التشكيلية الدكتورة إيمان عبد القادر في معرض «فنون العالم دبي»، من خلال مجموعة من الأعمال الفنية بعنوان «ذاكرة أحفورية من بلادي – إرث وأثر»، قدمت فيها رؤية تشكيلية معاصرة تستلهم التراث الإماراتي والهوية الوطنية، وتعيد قراءة ذاكرة المكان بأسلوب إبداعي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويبرز العلاقة بين الإنسان والأرض والتاريخ.

وجسدت الفنانة في أعمالها رموزاً من التراث الإماراتي، مستحضرة ملامح الحياة القديمة والتحولات الحضارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اتخذت من «الأحفورة» مفهوماً فنياً يرمز إلى الذاكرة الممتدة عبر الزمن، بوصفها شاهداً على الماضي وحاملاً للهوية والانتماء، وجسراً يربط الحاضر بالمستقبل.

واستندت الدكتورة إيمان عبد القادر في اختيار موضوعها إلى مقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة: «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل»، مؤكدة أن هذه المقولة شكلت منطلقاً فكرياً لتجربتها الفنية، التي تسعى من خلالها إلى توثيق التراث الإماراتي بصرياً وإعادة تقديم رموزه بلغة الفن المعاصر.

وتميزت الأعمال باستخدام أتربة من مناطق مختلفة في دولة الإمارات، والاستفادة من تنوع ألوانها وخصائصها الطبيعية في التشكيل والتلوين، حيث وظفت الفنانة الملامس الخشنة والأسطح المتآكلة والنتوءات لإنتاج جداريات تحاكي طبيعة الصحراء وتكوينات الأرض، بما يعكس ارتباط الإنسان الإماراتي ببيئته وتاريخه.

كما استحضرت الفنانة مجموعة من الرموز التراثية والوطنية، من بينها الدلة والفانوس وخريطة الدولة والصخور الصغيرة، إلى جانب عبارات وطنية وعناصر مستوحاة من النهضة الصناعية والفكرية، لتؤكد من خلالها استمرارية الهوية الإماراتية وقدرتها على الجمع بين الموروث الحضاري ومنجزات العصر.

وأوضحت الدكتورة إيمان أن التراب في أعمالها لا يمثل مجرد خامة تشكيلية، بل يحمل دلالات رمزية ترتبط بذاكرة الأرض، إذ تعكس اختلافات ألوانه وتكويناته الطبيعية التنوع الجغرافي والبيئي للدولة، وتمنح الأعمال خصوصية بصرية تستمد أصالتها من المكان نفسه.

وأكدت أن مشروع «ذاكرة أحفورية من بلادي – إرث وأثر» يسعى إلى تعزيز الوعي بقيمة التراث الإماراتي، وتحويل عناصره إلى تجربة بصرية تدعو المتلقي إلى التأمل في تاريخ المكان وعلاقته بالإنسان، مشيرة إلى أن الأحفورة تجسد الماضي بجذوره، والحاضر بانتمائه، والمستقبل بآفاقه المتجددة.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن «التراث الإماراتي ليس مجرد ماضٍ نتذكره، بل إرث حي يتجدد عبر الأجيال»، معتبرة أن مشاركتها في معرض «فنون العالم دبي» تشكل فرصة لتقديم الهوية الإماراتية برؤية فنية معاصرة أمام جمهور دولي، وإبراز دور الفن في حفظ الذاكرة الوطنية ونقل أصالتها إلى الأجيال القادم