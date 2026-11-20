رصد علماء فلك نجماً ضخماً يحتضر، تبلغ كتلته سبعة أمثال كتلة ​الشمس ويفوق سطوعها بنحو 18 ألف مرة، وهو يبتلع نجماً أصغر مرافقاً له في عملية اندماج نجمي ‌لم يسبق للعلماء ​أن شهدوا مثيلاً لها. حدث الاندماج بين نجمين مرتبطين بقوة الجاذبية، فيما يعرف بالنظام النجمي الثنائي، إذ تمدد النجم الأكبر بشدة خلال مراحله الأخيرة ليتحول إلى ما يعرف بالنجم العملاق المنتفخ، فغمر النجم الأصغر ليتحولا إلى نجم واحد.

ووقعت الظاهرة الكونية على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض عند أطراف مجرة أندروميدا، إحدى أقرب المجرات المجاورة لدرب التبانة. ورصد الباحثون مؤشرات على أن النجم الأكبر في طريقه إلى ابتلاع رفيقه قبل وقوع ذلك بنحو ثلاث سنوات، ثم تابعوا مراحل الاندماج خطوة بخطوة.

وقال فيراج كارامبيلكار، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه والحاصل على زمالة هابل التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» في جامعة كولومبيا بنيويورك، والذي قاد فريق الدراسة المنشورة ‌في دورية «نيتشر» يفترض العلماء منذ عقود أن النجوم العملاقة تبتلع النجوم المرافقة لها. وأضاف أن فهم ما تسفر عنه هذه العملية له أهمية كبيرة في تفسير مجموعة واسعة من الأنظمة التي نراها اليوم في الكون، مشيراً إلى أن دراسة هذا النظام النجمي أتاحت أول رصد مباشر ‌للعملية أثناء حدوثها، وهي المرة الأولى التي يُرصد فيها نجم عملاق وهو يبتلع النجم ‌المرافق له. ويمكن للنجوم الضخمة أن تنتفخ بشدة قرب نهاية حياتها، إذ تنكمش نواتها مع نفاد الوقود ‌منها، في حين تدفع الحرارة الداخلية طبقاتها الخارجية ‌إلى التمدد. وفي هذه الدراسة، تمدد النجم الأكبر حتى بلغ قطره 350 مثل قطر الشمس. أما النجم الأصغر، الذي بلغ قطره نحو 70% من ​قطر الشمس، فكان يدور حول النجم ‌الأكبر على مسافة تعادل تقريباً ​المسافة بين المريخ والشمس، قبل أن يغمره النجم الأكبر ⁠ويحتويه داخل طبقاته الخارجية.

ورصد الباحثون زيادة في السطوع عندما بدأت هذه العملية في 2018، ثم أخذ النجم الأصغر على مدى السنوات السبع التالية يتحرك في مسار حلزوني نحو نواة النجم الأكبر. وفي أواخر 2025، اندمج النجم الأصغر أخيراً ​مع نواة النجم الأكبر، ما ⁠أدى إلى انفجار بلغت درجة ⁠سطوعه مليون ضعف سطوع الشمس وهو ما وصفه كارامبيلكار بأنه حدث توحّد. وقال إن هذا الاصطدام العنيف أدى إلى ما يشبه انفجار قنبلة داخل النجم، فنتج عنه ذلك الانفجار الساطع الذي تم رصده. ورصد الباحثون النجمين للمرة الأولى باستخدام بيانات تلسكوب «وينتر» الذي يعمل ⁠بالأشعة تحت الحمراء في مرصد بالومار بولاية كاليفورنيا وتلسكوب «نيووايز» الفضائي التابع لـ «ناسا».