شريحة بحجم طابع بريدي تكشف سلوك الأورام

طور باحثون في جامعة لينشوبينغ السويدية، بالتعاون مع جامعة بوليتكنيكو ميلانو الإيطالية، شريحة مخبرية بحجم طابع بريدي، تتيح مراقبة نمو أورام الرأس والرقبة وتفاعلها مع الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة المحيطة.

ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» تضم الشريحة خلايا سرطانية وأوعية دموية مصغرة وأعصاباً، داخل مادة تحاكي البيئة الطبيعية المحيطة بالخلايا في جسم الإنسان.

وأظهرت التجارب أن الخلايا السرطانية تتحرك نحو الأوعية الدموية وتخترقها، في خطوة أولى نحو انتشار الورم، لكن سلوكها يختلف بحسب طبيعة المادة المحيطة بها. كما تؤثر هذه المادة في استجابة الخلايا لدواء «سيسبلاتين» المستخدم في العلاج الكيميائي.

ولاحظ الباحثون أن اتصال الأورام بالأعصاب أدى إلى زيادة حجمها، لكنه قلل ميلها لاختراق الأوعية الدموية.