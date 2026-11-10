إنجاز صيني: بلوغ أبرد درجة حرارة بالتاريخ



حققت الصين مؤخراً، إنجازاً علمياً مهماً، إذ نجح علماء على متن محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» في تبريد سحابة من الذرات، إلى درجة حرارة بلغت 9.7 بيكوكلفن، مسجلين بذلك أدنى درجة حرارة تُقاس على الإطلاق. واستفادت التجربة التي حطمت الرقم القياسي من بيئة الجاذبية الصغرى داخل المحطة الفضائية، ما أتاح للباحثين دراسة المادة عند درجات حرارة أقرب إلى الصفر المطلق من أي وقت مضى.

وبلغت درجة حرارة الذرات 9.7 أجزاء من التريليون من الدرجة فوق الصفر المطلق، أي أنها كانت أبرد بنحو 280 مليار مرة من متوسط درجة حرارة الكون. وحطم هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 38 بيكوكلفن، الذي تحقق خلال تجربة أُجريت في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى على الأرض عام 2021.

ويقول الباحثون، حسب «سكاي نيوز»، إن هذا الاختراق العلمي يفتح آفاقاً جديدة لفهم أغرب القوانين التي تحكم فيزياء الكم. وكتب الفريق البحثي، الذي يضم علماء من جامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم، في دراسة نشرتها مجلة «ساينس»: «يمكن لهذه الدرجة القياسية المنخفضة من الحرارة أن تحفز جيلاً جديداً من التجارب في مجال المحاكاة الكمية والقياسات فائقة الدقة في الفضاء».