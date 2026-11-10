المطيري والمنصوري يضعان منهجاً للقراءة العلمية في "الشارقة للكتاب"



دعا أكاديميان إماراتيان إلى اعتماد منهج متدرج في القراءة العلمية والتخصصية يبدأ بالمختصرات التي تؤسس للفهم، وينتقل إلى المُطولات التي تتيح التعمق في المعرفة وتحليل الأفكار، مؤكدين أن جودة القراءة تقاس بمدى الاستيعاب والتحصيل العلمي، لا بعدد الكتب المقروءة أو الصفحات المنجزة، وأن الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعما هذه العملية دون أن تحل محل المصادر الأصلية.

(فقه القراءة)

جاء ذلك خلال جلسة «فن التعامل مع المختصرات والمطولات (فقه القراءة)»، التي استضافتها قاعة الفكر ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة الدكتور حمد المطيري، عضو هيئة التدريس في كليات التقنية العليا، والأستاذ عمر المنصوري، المتخصص في القانون بكليات التقنية العليا، حيث ناقشا أساليب التعامل مع المؤلفات العلمية والفكرية، والأخطاء الشائعة في القراءة، وسبل تنمية الشغف بالمعرفة لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح الدكتور حمد المطيري أن المختصرات تمنح القارئ تصوراً عاماً عن الموضوع ومفاهيمه الأساسية، في حين تساعده المطولات على فهم التفاصيل والسياقات ومقارنة الروايات والمصادر، مستشهداً بمؤلفات ابن خلدون حول العمران البشري وتحولات المجتمعات، وكتاب «تاريخ الرسل والملوك» للطبري، الذي يتيح للباحث تتبع الأحداث التاريخية والظروف المحيطة بها.

وأشار إلى أن فهم الحدث لا يكتمل بمجرد معرفة وقوعه، وإنما يتطلب الاطلاع على أسبابه وخلفياته والروايات المختلفة بشأنه، لافتاً إلى أن انتشار المقاطع القصيرة والملخصات السريعة قد يدفع بعض القراء إلى الاكتفاء بالمعلومات الموجزة، رغم أهمية التوسع في المصادر لمن يسعى إلى التخصص والمعرفة العميقة.

تحذير

من جانبه، أكد الأستاذ عمر المنصوري أن القراءة مهارة تُكتسب بالتدريب والممارسة، مشبهاً القدرة على استيعاب المؤلفات الضخمة باللياقة البدنية التي تتطور تدريجياً. وحذر من الانتقال مباشرة إلى المراجع المتخصصة قبل إتقان مصطلحات المجال ومفاهيمه الأساسية، مستشهداً بالمؤلفات القانونية الموسوعية لعبد الرزاق السنهوري.

ولفت إلى أن من أبرز الأخطاء الشائعة الانشغال باقتناء الكتب وجمع طبعاتها المختلفة دون قراءتها، أو التنقل بين المؤلفات بهدف إنجاز أكبر عدد من الصفحات، مؤكداً أن قراءة كتاب واحد بفهم أعمق أكثر فائدة من امتلاك عشرات الكتب دون استيعاب مضامينها.

وقدم المنصوري مجموعة من الإرشادات العملية، شملت تدوين المعلومات المهمة أثناء قراءة المطولات، والاستفادة من الفهارس للوصول إلى الموضوعات المطلوبة، واختيار الكتب المناسبة للمستوى المعرفي، والقراءة بتأنٍ مع الحرص على فهم المصطلحات قبل الانتقال إلى المراجع الأكثر تعقيداً.

وفيما يتعلق بوسائط القراءة، رأى أن الاحتفاظ بنسخ ورقية من المراجع الأساسية في مجال التخصص يسهل تدوين الملاحظات والعودة إليها، في حين توفر الكتب الرقمية وسيلة عملية للبحث عن المعلومات المحددة.



بحث واستخدام

وتناول النقاش دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في تعزيز القراءة، إذ دعا المنصوري إلى غرس حب العلم لدى الأبناء من خلال تعريفهم بسير العلماء وأصحاب الإنجازات، في حين شدد المطيري على أهمية مراعاة أساليب التعلم الحديثة، وتشجيع الطلاب على البحث باستخدام الكتب والمصادر الرقمية.

وأكد المطيري أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات مساعدة للباحثين في الوصول إلى المعلومات والتحضير العلمي، مع ضرورة التحقق منها والرجوع إلى المصادر الأصلية، مشدداً على أن الغاية من القراءة، أياً كانت وسيلتها، هي بناء المعرفة وتعميق الفهم.