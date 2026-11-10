إسماعيل حيدريوقّع«حكايات على حافة الماء» 14 الجاري



يوقّع الكاتب والصحافي اللبناني إسماعيل حيدر، كتابه الجديد «حكايات على حافة الماء.. أصيلة: البيت والأهل والعابرون»، الصادر عن دار أفريقيا الشرق في الدار البيضاء، في السابعة من مساء السبت 14 نوفمبر 2026، في جناح الدار بالقاعة الثالثة، رقم SB18، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ينتمي الكتاب، الواقع في 176 صفحة، إلى أدب السرديات، ويقدّم تجربة إنسانية وأدبية تستعيد علاقة الكاتب بمدينة أصيلة المغربية، التي تحوّلت، على امتداد زيارات متكررة لأكثر من عقد، من مكان عابر إلى بيت للألفة والذاكرة والانتماء.

يتنقّل حيدر بين أزقة المدينة العتيقة وأسوارها المطلة على الأطلسي، ومقاهيها وساحاتها وطقوس الحياة اليومية فيها، مستحضراً وجوه أهلها وحكاياتهم، وما نسجته الصداقات واللقاءات من روابط إنسانية وثقافية عميقة.

ومن أصيلة، التي صارت له بيتاً، ينطلق الكاتب لاكتشاف أمكنة ومعالم في مدن مغربية أخرى: من طنجة، مدينة ابن بطوطة ومحمد شكري، إلى تطوان وشفشاون وشلالات أقشور، فمقام مولاي عبد السلام بن مشيش، وصولاً إلى العرائش، حيث يرقد جان جينيه وخوان غويتيسولو. غير أن الطرق كلها، مهما تشعّبت، تعود به إلى أصيلة، «المكان الذي يقيس منه المسافات».

تجربة وسير

ولا يكتفي الكتاب بوصف جماليات المكان، بل يتوقف عند تجربة أصيلة الثقافية والفنية، وتحولها إلى فضاء مفتوح للإبداع والحوار، كما يضم شهادات لعدد من الأدباء والفنانين والمثقفين الذين ارتبطوا بالمدينة وتركوا فيها شيئاً من ذاكرتهم.

ويجمع العمل بين أدب الرحلة والسيرة الذاتية والكتابة التأملية، في نص يحتفي بالمكان وأهله والعابرين في دروبه، ويطرح سؤال العلاقة بين الإنسان والمدن التي تسكنه، حتى بعد مغادرتها.