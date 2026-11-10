نادية الجابري توقّع «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية»



وقّعت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق الجابري، كتابها الجديد «المستقبل الرقمي لقواعد المسؤولية المدنية.. تحولات المسؤولية والعقود في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر عن دار النهضة العلمية في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

ويقدم الكتاب دراسة قانونية مقارنة تتناول التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأنظمة الذكية والروبوتات والعقود الإلكترونية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن قرارات الآلات المستقلة.

ويسلط الإصدار الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بأتمتة العقود وتنفيذها دون تدخل بشري مباشر، ومدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب قضايا حماية البيانات والخصوصية والشفافية والمساءلة القانونية.

كما تستعرض المؤلفة التجارب الدولية في تنظيم استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتناول التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، وما يرتبط بها من توجهات تشريعية وأخلاقية لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.

ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، وحدود المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الذكية، والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، بما يضمن مواكبة التطور التقني دون الإخلال بمبادئ العدالة وحماية الأفراد.