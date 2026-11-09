سومية سعد توقّع «همسات قلب» في «الشارقة للكتاب»

وقّعت الكاتبة والصحفية سومية سعد روايتها الجديدة «همسات قلب»، الصادرة عن دار «عنوان للنشر والتوزيع»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين والكتّاب والمؤثرين، خلال أمسية اتسمت بالأجواء الإنسانية والتفاعل الوجداني.

وتدور أحداث رواية «همسات قلب» حول خمس فتيات جمعتهن الصداقة منذ سنوات، حيث تحمل كل واحدة منهن رؤية مختلفة للحب والحياة. ومع نضوجهن، تخوض كل شخصية تجربتها العاطفية الأولى، مدفوعة بالأحلام والرغبة في عيش قصة حب مثالية.

وتتناول الرواية مسارات متباينة؛ إذ تنجرف أربع فتيات خلف مشاعرهن دون وعي كافٍ، فتقودهن اختياراتهن المبنية على العاطفة إلى خيبات أمل وتجارب قاسية، تعيد تشكيل نظرتهن للحياة. في المقابل، تقدّم الرواية نموذجاً مختلفاً من خلال الفتاة الخامسة، التي توازن بين القلب والعقل، فتخوض تجربتها بوعي ونضج، ما يقودها إلى علاقة مستقرة وصادقة.

وتطرح الرواية في محصلتها رسالة عميقة مفادها أن الحب ليس مجرد شعور عابر، بل قرار يتطلب وعياً وإدراكاً، وأن الأحلام لا يحميها إلا عقل يدرك أبعادها قبل الانسياق وراءها.

ويُعد هذا الإصدار هو الرابع في مسيرة الكاتبة، بعد مجموعتها القصصية «دموع قلب» (2014)، وكتاب «أيام في شرق آسيا» (2017)، و«حتا… هبة الطبيعة ومحمد بن راشد» (2022).