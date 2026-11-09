مركز «تشكيل» يكشف عن أحدث إبداعات برنامج «تنوين» للتصميم 2026



أزاح مركز «تشكيل» الستار عن أحدث إبداعات المصممين المشاركين في برنامج «تنوين» للتصميم لعام 2026، وذلك خلال معرض «داون تاون ديزاين»، الذي أقيم من 4 إلى 8 نوفمبر في حي دبي للتصميم (d3)، ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم. وتضمنت المجموعة أعمال 5 مصممين مقيمين في دولة الإمارات، خاضوا خلال البرنامج رحلة من البحث والتجريب بالمواد وتطوير التصاميم، مع التركيز على الحرفية والإنتاج المستمد من الموارد والخبرات المحلية.



ويواصل برنامج «تنوين»، الذي ينظم نسخته الثالثة عشرة هذا العام، دعم المصممين الناشئين من خلال البحث والإرشاد المتخصص وتطوير النماذج الأولية، والتعاون مع المصنِّعين والحرفيين في دولة الإمارات. وتتميز مجموعة تصاميم هذا العام بتنوع مصادر الإلهام، إذ تستمد أفكارها من الممارسات المنزلية اليومية والذاكرة المعمارية للمنطقة والسرد القصصي العابر للثقافات، إلى جانب إعادة توظيف المواد التي عادة ما يتم التخلص منها وتحويلها إلى تصاميم مبتكرة.



ويعيد المعماري الإماراتي عبدالله عباس تقديم تقليد حرق البخور في المنازل برؤية تصميمية معاصرة من خلال مجموعته «مبخر»، التي تضم قطعة أرضية مضاءة بتصميم معماري، ومصباح مكتب، ومبخرة. وتستلهم هذه التصاميم أشكال أبراج الرياح التقليدية وآلية تدفق الهواء فيها، وتجمع بين الطين والخشب والنحاس الأصفر والمنسوجات، في أعمال تتفاعل فيها المواد مع الضوء والدخان المتصاعد. أما المصمم السوري أحمد قطان، فيقدم من خلال مشروع «أفترماتر» مقاربة تجريبية مختلفة لإعادة توظيف المواد، تتمثل في نظام تصميمي يضم طاولات جانبية ذات طابع نحتي.



وفي مشروع «أثر»، تعيد المهندسة المعمارية والمصممة الفلسطينية آية الخطيب توظيف أصداف بلح البحر المهملة والزجاج المعاد تدويره، التي تجمعها من مخلفات المطاعم، لابتكار أربع قطع إضاءة توفر أجواء هادئة. أما الفنانة علياء الشامسي، فتستلهم في مشروعها «جزيرة واق واق» القصص والتبادلات الثقافية التي انتقلت قديماً عبر طرق تجارة الرياح الموسمية التي ربطت جنوب آسيا بشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، وتعيد تجسيد هذه الحكايات من خلال المنسوجات المنفذة بتقنية التافتينغ، وقطع الأثاث المعاد تصورها، ومجموعة من القطع التصميمية.



وتكتمل المجموعة بمشاركة المهندسة المعمارية والمصممة الهندية نيثرا غانيسان من خلال «مجموعة كونكت 4»، التي تضم أرجوحة «جولا» المستوحاة من الأراجيح التقليدية في الأفنية الداخلية للمنازل في منطقة جنوب آسيا، والتي تعيد تقديمها بتصميم معاصر يتناسب مع المساحات الداخلية في منطقة الخليج، كما تضم المجموعة وحدة الإضاءة «ديا»، المستوحاة من التصميم الهندسي لواجهة مبنى «كونكت 4» في أبوظبي. وتجمع هذه الأعمال بين الطراز المعماري الحداثي في المنطقة ومهارات النحت اليدوي التي يتمتع بها الحرفيون القادمون من جنوب آسيا والمقيمون في دولة الإمارات.



وقال أحمد قطان، مصمم مشروع «أفترماتر»، في معرض حديثه عن تجربته في البرنامج: «شكّل برنامج (تنوين) نقطة تحول في مسار تطوير المشروع، إذ نقل أفكارنا من حيز التصورات البصرية إلى واقع التنفيذ العملي، بكل ما يفرضه من متطلبات وتحديات. فقد كان علينا اختبار خصائص المواد وقدرتها على التجفيف والنمو والطباعة وتحمل التشققات، إلى جانب إيجاد طرق لربط المكونات وضمان قدرتها على تحمل الأوزان والاستخدام الفعلي، مع مراعاة القيود الزمنية والميزانية المتاحة. وقد منحتنا هذه التجربة فهماً أعمق للعلاقة بين الفكرة التصميمية وإمكانات تنفيذها على أرض الواقع».



من جانبها، قالت آية الخطيب، مصممة مشروع «أثر»: «رسخ برنامج (تنوين) لدي أهمية التجريب العملي بوصفه جزءاً أساسياً من عملية التصميم، إذ لا تقتصر قيمة هذه المرحلة على اختبار الأفكار، بل تمتد إلى اكتشاف إمكانات جديدة من خلال المحاولات غير الناجحة، والتفاعلات غير المتوقعة للمواد، والتحديات التي تفرضها عمليات التصنيع. وكثيراً ما تكشف هذه التجارب عن حلول وفرص إبداعية لا يمكن الوصول إليها بالاعتماد على الرسومات والتصورات النظرية وحدها».



وقال سليم أحمد، مستشار التصميم في مركز «تشكيل»: «سجدت مجموعة تصاميم (تنوين) لهذا العام قدرة المصممين المقيمين في دولة الإمارات على توظيف الأبحاث الثقافية والتجريب باستخدام المواد في ابتكار منتجات تلبي متطلبات الحياة المعاصرة. فمن التقاليد اليومية المرتبطة بالبخور، إلى إعادة توظيف مخلفات المطاعم والاستفادة من مهارات الحرفيين المحليين، تبرز هذه المشاريع أهمية توفير الوقت والإرشاد المتخصص وإتاحة الخبرات التصنيعية للمصممين، لتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات ملموسة».