«وصلة» في «إكسبو دبي».. أصوات موسيقية ورسالة إنسانية



تستضيف مدينة إكسبو دبي 28 نوفمبر المقبل مهرجان وصلة، الذي يجمع هذا العام بين الموسيقى والرسالة الإنسانية، ويضع دعم المجتمعات النازحة في صميم فعالياته.



يهدف المهرجان الذي تقدمه شركة براغ بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لحشد الجهود الرامية إلى دعم المجتمعات النازحة الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المنطقة. ويستند المهرجان إلى مفهوم التواصل وإلى إيمان راسخ بأنّ الموسيقى قادرة على توحيد الناس وتجاوز الحدود والاختلافات.



وعن عودة مهرجان وصلة إلى دبي، قالت رولا غلاييني، المديرة الإبداعية للمهرجان: «تملك الموسيقى قدرة فريدة على جمع الناس حول قيم إنسانية مشتركة. ومن خلال مهرجان وصلة، نطمح إلى إرساء مساحة تحتفي بالثقافة، وتعبّر في الوقت ذاته عن تضامننا مع العائلات التي أجبرتها الظروف على مغادرة منازلها. ومن خلال تعاوننا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نأمل أن يسهم المهرجان في إبقاء سلامة المجتمعات النازحة وكرامتها وأملها في صدارة الاهتمام».

ويقدم مارسيل خليفة، المؤلف الموسيقي والمغني وعازف العود اللبناني أمسية موسيقية تجمع بين الفن والرسالة الإنسانية على خشبة مسرح مدينة إكسبو دبي. كما تعتلي فرقة الثلاثي جبران الموسيقية، التي تضم الإخوة الفلسطينيين سمير ووسام وعدنان، المسرح لتقديم باقة من أعمالها خلال المهرجان.

كما تقدّم فرقة توت أرض، التي أسّسها الشقيقان السوريان حسن ورامي نخلة، خلال المهرجان موسيقى تتجاوز حدود الأنماط، وتمزج بين المقامات والألحان العربية وإيقاعات الديسكو والفانك والتأثيرات الموسيقية المعاصرة.



وتنضم إلى قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان الفنانة فاطمة، المعروفة سابقاً باسم فافا، لتقدّم موسيقى تمزج بين الآر أند بي والسول والجاز العربي. كما تتناول أعمالها مفاهيم الارتقاء بالذات وتمكينها والسلام الداخلي، لتضيف إلى المهرجان صوتاً أكثر حميمية وتأمّلاً.