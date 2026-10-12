نوال تحيي حفلاً على مدرج خورفكان 28 نوفمبر



يستعد مدرج خورفكان للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات بأمسية غنائية تحييها قيثارة العرب نوال، يوم السبت الموافق 28 نوفمبر المقبل، في ليلة وطنية تستحضر مشاعر الفخر والانتماء وتشارك الجمهور فرحة المناسبة.

وتحمل قيثارة العرب نوال مسيرة فنية ممتدة، صنعت خلالها حضوراً بارزاً في الأغنية الخليجية والعربية، وقدمت على مدى سنوات طويلة أعمالاً بقيت حاضرة في ذاكرة الجمهور، إلى جانب تعاونها مع نخبة من الشعراء والملحنين.

وتتميز الفنانة الكبيرة نوال بأسلوب غنائي وصوت مميز منحاها هوية فنية خاصة، وتمزج في حفلاتها بين أغنياتها القديمة وأعمالها الحديثة التي تحافظ بها على تجددها الفني، ومن المنتظر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية التي شكلت محطات بارزة في مسيرتها الفنية، إلى جانب مختارات تنسجم مع أجواء عيد الاتحاد.

ويشارك في الأمسية الوطنية الفنان والملحن الإماراتي عبدالله المستريح، الذي قدم عدداً من أعماله الغنائية والوطنية المستلهمة من اللون الإماراتي والخليجي، إلى جانب حضوره المعروف في تقديم الأغنية الشعبية وجلسات العود.

ويمنح مدرج خورفكان، بما يتميز به من موقع وتجربة جماهيرية فريدة، الأمسية طابعاً خاصاً ينسجم مع أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. كما يشكل الحفل محطة فنية ضمن برنامج احتفالات عيد الاتحاد، تجمع بين الأغنية الخليجية والحضور الجماهيري، في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والفنية في الشارقة.