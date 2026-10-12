40 فعالية ثقافية وترفيهية في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2026



أطلقت «أجندة فعاليات أبوظبي» برنامج موسمها الجديد الحافل بأكثر من 40 فعالية، تقام في مختلف أنحاء الإمارة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وحتى مطلع 2027.

وتقدم «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية والحفلات الحية والبطولات الرياضية والتجارب الترفيهية والعائلية، يتضمن سلسلة من الأمسيات الموسيقية يحييها كوكبة من ألمع النجوم.

ويحتفي برنامج أبوظبي الثقافي بتراث الإمارة الأصيل، ومؤسساتها الثقافية الرائدة، مقدماً باقة من المعارض والتجارب والبرامج المتميزة، التي تفتح أمام الجمهور آفاقاً واسعةً لاستكشاف التجارب الثقافية والفنية، والمشاركة فيها، والتفاعل معها، وتعزيز ارتباطهم بها.

ويعود بينالي أبوظبي للفن العام بمجموعة جديدة من الأعمال الفنية التي صُممت خصيصاً للعرض في المواقع العامة، حيث تنطلق فعالياته في منطقة العين في 23 أكتوبر، قبل افتتاحه في أبوظبي اعتباراً من 15 نوفمبر، مع استمرار عرض الأعمال حتى عام 2027.

وتعقد القمة الثقافية أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في منارة السعديات، وعدد من المؤسسات في المنطقة الثقافية في السعديات، بمشاركة نخبة من القادة الثقافيين والفنانين وصنّاع السياسات والمفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتتناول نسخة هذا العام، التي تقام تحت شعار «في إعادة تخيّل المشترك»، دور الثقافة في تشكيل الذاكرة الجمعية، والمساحات المشتركة، ورسم ملامح المستقبل.

ويشكل افتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي يوم 11 ديسمبر المقبل، إحدى أبرز المحطات الثقافية لعام 2026. ويقع المتحف الجديد في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، وصممه المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، ليكون أحد أبرز وجهات الفن الحديث والمعاصر في العالم.

ويحتفي مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بالمهارات والصناعات التقليدية والقيم الثقافية والمجتمعية، التي تمثل جوهر التراث الإماراتي، ويجمع نخبة من الحرفيين المهرة، وعروض الحرف اليدوية الحية، وسوقاً نابضةً بالحياة. وتقام فعالياته من 23 أكتوبر إلى 11 نوفمبر في موقع القطارة في منطقة العين، ليمنح الزوار فرصةً لاكتشاف هذه الحرف المتوارثة والتفاعل معها، والتعرف إلى دورها في الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة.

ويُقام «نوماد أبوظبي» المعرض الدولي للفنون والتصميم من 18 إلى 22 نوفمبر، في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار أبوظبي الدولي القديم. ويستقطب هواة اقتناء الأعمال الفنية والقيّمين على المعارض ورواد القطاع الثقافي، حيث يضم مجموعةً من التصاميم القابلة للاقتناء والأعمال الفنية المعاصرة والإبداعات المعمارية داخل أحد المباني التاريخية المميزة في أبوظبي.

وتنطلق النسخة الأولى من معرض فريز أبوظبي من 19 إلى 22 نوفمبر في منارة السعديات، لتفتح فصلاً جديداً في مسيرة أبوظبي على الساحة الفنية الدولية. ويستند المعرض إلى الإرث الذي بناه معرض «فن أبوظبي» على مدى ما يقارب عقدين، حيث يجمع نخبةً من صالات العرض والفنانين وهواة اقتناء الأعمال الفنية، مستفيداً من شبكة معارض فريز العالمية.

ويعود مهرجان الحصن للاحتفاء بالتراث الإماراتي وثقافتها الأصيلة، ويجمع الأجيال من خلال تجارب متنوعة، تعكس التقاليد الأصيلة والحرف اليدوية المتوارثة. وتقام فعالياته من 15 إلى 30 يناير 2027 في منطقة الحصن، ليقدم برنامجاً يحتفي بالتراث الحي، والروابط المجتمعية والتجارب الثقافية المشتركة.

محطات ثقافية

يحتفي مهرجان التراث البحري بالإرث البحري الغني لأبوظبي، ويسلط الضوء على تقاليد الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ والملاحة البحرية والحرف المرتبطة بها، وأنماط الحياة الساحلية، بما يسهم في نقل هذا الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة.

وتشهد ليالي السعديات في نسختها الرابعة سلسلة من الأمسيات الموسيقية، التي تقام على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وسط الإطلالات الساحلية الخلابة، بمشاركة نخبة من ألمع المطربين والموسيقيين من المنطقة والعالم.

ويعود موسم أبوظبي للكوميديا، أحد أبرز مواسم العروض الكوميدية في المنطقة، إلى الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال شهر أكتوبر، مقدماً برنامجاً حافلاً بالعروض الكوميدية العالمية، التي تجمع نخبة من أشهر نجوم هذا الفن. وتضم قائمة المشاركين هذا العام، راسل بيترز ومورغان جاي ومو عامر وماز جبراني، على أن يُعلن عن المزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

ويشهد مهرجان أم الإمارات برنامجاً مميزاً من الأنشطة العائلية، وتجارب الطهي العالمية، والعروض الترفيهية الحية، والأعمال الفنية في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة. واستمتع زوار المهرجان خلال الدورات الماضية بورش العمل الإبداعية، والعروض السينمائية في الهواء الطلق، ومناطق الألعاب المطاطية، إلى جانب أكثر من 40 منفذاً للمأكولات والمشروبات، من مطاعم محلية وإقليمية وعالمية.