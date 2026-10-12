هدى الخميس: مهرجان أبوظبي يجسّد رسالة الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي والأخوة الإنسانية



أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن فكرة المهرجان انبثقت قبل ما يقارب ثلاثة عقود، انطلاقاً من إرادة بناء جسور التلاقي والحوار من أبوظبي إلى العالم، ومن مسؤولية الوفاء لهذه الأرض الطيبة التي آمنت بكرامة الإنسان وقيمة الجمال ومكانة الثقافة أمّ الحضارة.

وقالت هدى الخميس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي، إن مهرجان أبوظبي يحتفي هذا العام بدولة الإمارات، بلاد الخير ومنارة السلام والحاضنة لقيم الأخوة الإنسانية والتعايش والمحبة، مؤكدة أن حب الوطن والعطاء له يجسّدان روح الانتماء التي تجمع أبناء المجتمع الإماراتي.

وأوضحت أن المهرجان يواصل مسيرته مستلهماً نهج القيادة الرشيدة ومؤمناً بأن الوطن حضارة خالدة وإرث راسخ ومسيرة ممتدة نحو المستقبل والجمال، مشددةً على مواصلة الدرب والعطاء بعزيمة لا تلين.

يأتي افتتاح المهرجان إيذاناً بانطلاق موسم فني وثقافي متنوع تتواصل فعالياته حتى 19 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية العالمية والمواهب الإماراتية، من خلال عروض موسيقية ومسرحية وفنون الباليه، إلى جانب مبادرات تعليمية وتدريبية تستهدف دعم المواهب الناشئة وتمكين الشباب.

يتضمن البرنامج بينالي الأطفال، الذي تستضيفه حديقة أم الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين، احتفاءً بعام الأسرة في دولة الإمارات، في إطار التزام المهرجان بتعزيز الحراك الثقافي والفني وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة للإبداع والحوار الثقافي.