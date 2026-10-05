مجلة «كتاب» تحاور الفيلسوف الإسباني خابيير موسكوسو



نشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد حواراً مع مؤلف كتاب «التاريخ الثقافي للألم»، الفيلسوف والمؤرخ الإسباني خابيير موسكوسو، الذي تصدّرت صورته غلاف المجلة. وقال في الحوار «يعلمنا التاريخ أن التوزيع غير المتكافئ للألم على جغرافية العالم، أو ما أسمّيه في الكتاب (خرائط البؤس)، يتغير مع مرور الزمن».

وتضمن عدد المجلة الـ96 لشهر أكتوبر، موضوعات تتعلق بالكتب والمؤلفين وتحولات القراءة. ونشرت المجلة حوارات مع كلّ من الفيلسوف الكونغولي إيمانويل موكامبيلوا، والكاتب التونسي فرج الحوار، والمستعربة البلغارية مايا تسينوفا، والكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، والشاعر التونسي يوسف رزوقة، والشاعرة الصينية جينغ تساو، والكاتب الأردني مفلح العدوان.

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، مقالاً عن مؤتمر الشارقة للموزعين الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب يومي 19 و20 سبتمبر الماضي، بعنوان «مؤتمر موزعي الكتب.. إنجازات غير مسبوقة». ورد فيه «بعد يومين حافلين ببرنامج مهني، سجّل المؤتمر في دورته الخامسة نقلة نوعية جديدة، بجمعه 912 مشاركاً من الناشرين والموزعين وبائعي الكتب وممثلي المنصات الإلكترونية لبيع الكتب، من 99 دولة. وهو بذلك يكون المؤتمر الأكبر عالمياً بتحقيقه إنجازات غير مسبوقة في مجال تخصصه».



وقال: «يُعدّ المؤتمر إحدى الركائز في المشروع الثقافي، ووفق رؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم صناعة المعرفة»، مضيفاً «بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، حقق مؤتمر الشارقة للموزعين خلال دوراته الخمس، نجاحاً منقطع النظير في بناء شبكة علاقات دولية واسعة تجمع بين الناشرين والموزعين، ورفع كفاءة سلاسل التوريد في قطاع النشر».

وأكد أحمد بن ركاض العامري أنّ مؤتمر الموزعين يسهم في تعزيز حضور الناشرات في قطاع صناعة الكتاب، ويركّز على حق المعرفة للجميع، وتمتين الروابط بين صنّاع النشر، وتطوير المكتبات والمنصات الرقمية لبيع الكتب، إلى جانب دعم موزّعي الكتب الميدانيين.

ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن الشاعر البولندي ميرون بياووشفسكي، والشاعرة الأمريكية المنتمية لشعب ميسكوجي الأصلي جوي هارجو، والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، والشاعرة الهولندية إستر يانسما. وتضمن العدد مراجعات نقدية لكتب مؤلفين من الإمارات وفلسطين والأردن وسوريا واليمن.