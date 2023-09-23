البيت الأبيض: بايدن حصل على لقاح كوفيد-19 المحدث ولقاح الانفلونزا السنوي

المصدر: أ ب

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حصل على لقاح كوفيد-19 المحدث ولقاح الانفلونزا السنوي.

وقال طبيب البيت الأبيض، الدكتور كيفن أوكونور، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، يوم السبت، إن الرئيس حصل على الجرعتين يوم الجمعة.

وأضاف أن الرئيس، البالغ من العمر 80 عاما، تم تطعيمه منذ عدة أسابيع ضد فيروس يصيب الجهاز التنفسي أيضا.

كانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أجازت في وقت سابق من هذا الشهر لقاح كوفيد-19 المحدث لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق.

تضاءلت خطورة جائحة كوفيد-19، ولكن لا يزال هناك الآلاف من حالات العلاج في المستشفيات ومئات الوفيات في الولايات المتحدة كل أسبوع.