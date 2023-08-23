هل سيعود المصريون لارتداء الكمامات؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، عن مدى الحاجة إلى ارتداء الكمامات في مصر بعد ظهور المتحور الجديد «إي جي 5».

وأوضح تاج الدين، في تصريحات نشرها موقع «مصراوي» الإخباري، أمس، أن ارتداء الكمامات ضروري لمن يعاني برداً أو زكاماً، مؤكداً أنه لا يوجد أي تغيير في منظومة أو استراتيجية اللقاحات إلا لبعض الفئات المستهدفة حتى الآن.

ولفت إلى أن الفئات المستهدفة هي الأكثر عرضة للخطورة للأمراض التنفسية بصفة عامة، ومن ضمنها المتحورات الجديدة، مبيناً أن جرعة لقاحات فيروس كورونا تنتهي بعد فترة معينة.

وقال إنه في هذه الحالة وعلى غرار الإنفلونزا الموسمية، سيحتاج المصريون إلى الحصول على جرعة قبل فصل الشتاء للفئات المستهدفة، ككبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، مشيرةً إلى إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور «أوميكرون».