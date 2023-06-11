40 % من الألمان يعتقدون أن كورونا غيرت حياتهم

المصدر: د ب ا

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خلص استطلاع رأي ألماني جديد إلى أن 42% من الألمان قالوا إن حياتهم تغيرت على المدى الطويل نتيجة لجائحة كورونا والإجراءات الحكومية المرتبطة بها.

وكان البرلمان الألماني قد وافق في 25 مارس 2020 على إقرار إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، أثرت على جميع مناحي الحياة خلال العامين التاليين، وتضمنت قيودا على التواصل وقواعد جديدة بشأن العمل من المنزل.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" البحثي لحساب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن من بين 2098 مشاركا، قال 30% إن حياتهم تغيرت للأسوأ بسبب الجائحة والإجراءات المرتبطة بها. وقال 12% ممن شملهم الاستطلاع إن حياتهم شهدت تغيرات معظمها إيجابية.

وبالنسبة لنصف المشاركين، فإن الحياة لم تتغير على المدى الطويل بسبب الجائحة، وفقا لتقييمهم. ولم يجب 7% على السؤال.

وقال الشباب إن حياتهم شهدت تغيرات سلبية بصورة أكثر من الأكبر سنا.

والسؤال الذي طرحه المعهد على المشاركين هو "بالنظر إلى جائحة كورونا الآن، هل يمكن أن تقول أن حياتك تغيرت على المدى الطويل بسبب الجائحة والإجراءات الحكومية لاحتوائها؟".