كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

المصدر: ا ف ب

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ظلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل من 20 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت، مع الاستعداد للعودة للحياة الطبيعية قبل الجائحة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إنه تم تسجيل 18 ألفا و106 إصابات جديدة، بينها 19 إصابة وافدة من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 31 مليونا و524 ألفا و477 إصابة.

وأضافت البلاد 5 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و670 وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة عند 150 إصابة، بارتفاع بمقدار 6 حالات عن اليوم السابق.